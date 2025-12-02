Алексей Бетехтин возглавил Союз театральных деятелей Челябинской области

Он был избран единогласно

Министр культуры Челябинской области возглавил региональное отделение Союза театральных деятелей. Он был избран на отчетно-выборной конференции, на которой рассматривали в том числе отчет о деятельности отделения с ноября 2020 года по декабрь 2025-го, сообщают в Минкульте.

За Алексея Бетехтина единогласно проголосовали 78 делегатов.

«Благодарю коллег за доверие. Перед нами большая работа — укреплять профессиональное сообщество и финансовую устойчивость, сохранять исторические фестивали и конкурсы, поддерживать театры области и открывать новые возможности для артистов. Уверен, что совместными усилиями мы зададим новый вектор развития театральной жизни Челябинской области, расширим ее влияние и создадим условия для творческого роста каждого участника нашего сообщества», — отметил министр культуры региона.

Ранее эту должность занимал заслуженный работник культуры РФ директор Златоустовского драматического театра «Омнибус» Александр Романов.

Сегодня региональное отделение СТД РФ объединяет 16 профессиональных театров области, в его состав входит 423 работника культуры. Союз организует фестивали и конкурсы, включая старейший фестиваль областных профессиональных театров «Сцена», Всероссийский конкурс актерской песни имени Клавдии Шульженко, фестиваль индивидуальных актерских работ имени Милосердова, фестиваль-конкурс новогодних спектаклей театров Челябинской области «Морозко».

Напомним, ранее Алексей Бетехтин сообщил, что Челябинск примет «Золотую маску», если получит звание культурной столицы.