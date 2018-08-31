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/ Актер Андрей Мерзликин представит промышленникам «Конара» драму о войне

Актер Андрей Мерзликин представит промышленникам «Конара» драму о войне

Завод станет одной из площадок кинофестиваля «Предчувствие».
сегодня в 11:05
  |  Культура

Предстоящей осенью Челябинск станет экспериментальной площадкой для проведения первого в своем роде фестиваля кино будущего. Эксперты отобрали пятнадцать картин для «Предчувствия». Также организаторы с необычной стороны подошли к выбору площадок. Кроме привычных кинотеатров показ одного фильма состоится на заводе. Историческая драма «Прощаться не будем» вышла в свет в 2018 году.

Это специальное событие, для меня было важно, чтобы это кино дошло не только до заинтересованных зрителей, но и тех людей, которые находятся на работе, на смене. Думаю, что это срежет барьер и подтолкнет людей к культуре. — рассказала во время прямой трансляции на площадке медиахолдинга ОТВ.

исполнительный директор кинофестиваля «Предчувствие» Ангелина Голикова.

Подробности предстоящего показа раскрыли представители производственной площадки. На заводе «Конар» ждут около 500 гостей. На предприятии уже все готово к показу.

На специальный показ приглашены сотрудники группы компаний «Конар». Зрителями станут сотрудники промышленной компании «Конар», цеха механообработки, сотрудники «КОНАР-Чимолаи», «Русские электрические двигатели» и других. Эти люди будут обеспечены бесплатными проходками. — рассказала сайту «Первый областной» директор информационно-рекламной службы компании «Конар» Светлана Доронина.

Напомним, ранее организаторы кинофестиваля «Предчувствие» рассказали сайту «Первый областной» о концепции мероприятия и представили афишу.

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