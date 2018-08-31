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/ Представлена полная афиша международного кинофестиваля «Предчувствие»

Представлена полная афиша международного кинофестиваля «Предчувствие»

Чтобы попасть на бесплатные показы, зрителям необходимо зарегистрироваться.
сегодня в 08:01
  |  Культура

Организаторы кинофестиваля «Предчувствие» представили полную программу мероприятия. Об этом рассказала исполнительный директор мероприятия Ангелина Голикова в ходе пресс-конференции в медиахолдинге ОТВ. В двух кинотеатрах Челябинска представят 14 картин. Для большинства это будет единственный шанс увидеть мировые премьеры на большом экране.

Мы благодарны, что нас поддержали, когда мы придумали этот фестиваль. Мы уверены, что зрители в Челябинске поддержат это начинание. Мои земляки — это умные и образованные люди, среди них такие фильмы востребованы. Художественный руководитель кинофестиваля — Сергей Мирошниченко, стал одним из инициаторов. Фестиваль выстроен с тем замыслом, что это не только промышленный, но и технологический регион. Поэтому мы уверены, что программа будет востребована. Фильмы, представленные на фестивале, созданы с помощью новых технологий или рассказывают о них. — рассказала исполнительный директор кинофестиваля «Предчувствие» Ангелина Голикова.

Для того, чтобы стать зрителем конкурсных показов и игровых картин, необходимо пройти регистрацию. На сайте кинофестиваля нужно выбрать интересующий сеанс и нажать кнопку «Зарегистрироваться на фильм». При этом сами показы будут бесплатны. Такое ограничение связано с количеством мест в залах. Для посетителей кинотеатра имени Пушкина доступно 312 мест, а в «Знамени» — 112.

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