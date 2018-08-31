/ Современные финансовые пирамиды: как распознать и защититься

Мошенникам даже не пришлось придумывать принципиально новые способы привлечения людей.

Россияне, как утверждают эксперты, с новой силой стали вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Самое печальное, что мошенникам даже не пришлось придумывать принципиально новые способы привлечения людей – потребовалась лишь небольшая «модернизация».

Масштаб проблемы показывают цифры: с начала 2018 года Банк России выявил 82 организации с признаками пирамид. По словам Валерия Ляха, директора департамента противодействия недобросовестным практикам, 47 из них были зарегистрированы как ООО, 11 – в форме потребительских кооперативов, 16 компаний заявлены как интернет-проекты, пять – потребительские общества, две – ИП и одна прошла регистрацию в качестве акционерного общества.

Повод насторожиться

Первое и главное правило для всех, кто ищет варианты выгодных вложений: проверять наличие лицензии у организации, предлагающей те или иные финансовые услуги. Сделать это можно на сайте Банка России. Если лицензии нет, деятельность компании, даже если она именует себя кредитным кооперативом или микрофинансовой организацией, вне закона, обращаться туда точно не стоит. Равно как и к тем, кто открыто признает себя пирамидой и действует по принципам сетевого маркетинга – участники получают свой доход за счет того, что приводят новых вкладчиков и, соответственно, их средства. Многие такие проекты сегодня «живут» в Интернете.

Вот уже на протяжении 10 лет мы безуспешно судимся с организацией, в свое время называющей себя банком, – на самом деле это была пирамида, как мы поняли уже потом. Наша семья вложила 300 тысяч рублей, а моя сестра – целых 1,5 миллиона. Привлекли большие проценты прибыли: мы их даже «получали», деньги росли, но только на бумаге. В итоге фирма прогорела и осталась должна всем баснословные суммы. До сих пор так ничего и не решилось, с деньгами мы уже, можно сказать, попрощались, – рассказала челябинка Людмила Антихина.

Но даже наличие лицензии не дает стопроцентной гарантии. Есть финансовые организации, которые работают вполне легально, но при этом обещают удивительно высокие проценты – якобы за счет неких «инвестиций». Слишком навязчивая реклама и настойчивость «продажников» таких компаний – повод насторожиться.





Занять и не потерять

Опасности подстерегают не только вкладчиков, но и заемщиков. Речь о так называемых черных кредиторах. К ним обращаются, как правило, те, кому не удалось получить деньги в банках. Заключая договор с такой фирмой, заемщик вполне может в случае просрочки (даже минимальной) лишиться машины или квартиры.

По сравнению с первым полугодием 2017 года в текущем году число выявленных «черных кредиторов» выросло минимум вдвое, – цитирует Валерия Ляха RostovGazeta.

Впрочем, речь идет о возросшем количестве именно обнаруженных мошеннических компаний. Это достигается за счет изменений в деятельности самого Банка России, а также благодаря более тесному взаимодействию с правоохранительными органами и обществом.

На рынке можно встретить и другую схему: организация предлагает кредит под низкий процент, но с первоначальным взносом – порядка 20%. Конечно, заемщик в итоге получает отказ и не может вернуть уплаченный взнос.

Опасности на пути трейдера

Мошенники атакуют россиян по всем фронтам: помимо финансовых пирамид и фейковых кредитных организаций они открывают так называемые курсы для тех, кто хочет освоить основы трейдинга. Организаторы исчезают сразу после того, как желающие вкладывают деньги для старта. Особо хитрые преступники даже выплачивают новичкам небольшую сумму, чтобы доказать свою «честность» и таким образом заполучить от обманутого побольше денег.

Если вы действительно хотите узнать все тонкости биржевой торговли, проверьте, есть ли у брокера лицензия Центробанка на сайте.





Криптовалюта – отличное прикрытие для мошенников

Прослеживается еще одна опасная тенденция – финансовые пирамиды, прикрывающиеся инвестициями в криптовалюту. Этот инструмент вызвал у многих неподдельный интерес, люди начали искать способ «влиться» в сферу, а мошенники – «навариться» на этом ажиотаже. Чтобы попасть в проект, нужно заплатить внушительную сумму – обычно около 100 тысяч рублей.

В марте этого года я вложился в один довольно известный проект, связанный с криптовалютой. Подкупил тот факт, что мой брат на тот момент прилично на нем зарабатывал, а еще лидеры компании регулярно проводили (да и до сих пор проводят) встречи для партнеров в крупных заведениях города. Обещали хороший «пассивный» доход и приличную прибыль с каждого зашедшего «под тобой». Вход обошелся мне в 1000 долларов – при желании можно заплатить и больше. В итоге тот самый пассивный доход, приходящий на счет, еле-еле дотягивает до того, чтобы по окончании года выйти в ноль. Надеюсь, что успею вывести все деньги до того, как эта пирамида рухнет, – поделился с сайтом «Первый областной» челябинец Алексей Китов.

В нашей стране, как во многих других, криптовалютные биржи не регулируются законодательством. Иными словами, если вы (и еще сотни людей) потеряете деньги в результате такого сомнительного предприятия, правоохранительные органы будут бессильны. В этом и состоит особая прелесть таких проектов для мошенников.

Способы защиты

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, нужно, как бы банально это ни звучало, повышать финансовую грамотность. И даже если перспектива золотых гор застилает глаза, не поленитесь и зайдите на сайт Банка России, чтобы проверить наличие у организации лицензии. Еще раз подчеркнем, что без такого документа компания не вправе предлагать финансовые услуги.

Но что делать, если вы все-таки вложились в пирамиду?