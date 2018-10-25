/ Известный актер откроет фестиваль имени Юрия Башмета

Константин Хабенский посетит Челябинскую область.

Константин Хабенский станет гостем на открытии музыкального фестиваля Юрия Башмета, который состоится в Челябинске 29 октября. На мероприятии будет присутствовать и сам музыкант.

В рамках фестиваля на территории Челябинской области пройдут три концерта, один из которых состоится в Магнитогорске. Участниками первого станут камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, пианистка Ксения Башмет и народный артист России Константин Хабенский.

В прошлом году, когда Юрий Абрамович гастролировал у нас с концертом, мы обсудили с ним эту идею. Челябинская филармония давно сотрудничает с ним, и сам маэстро признавался, что с удовольствием приезжает на Южный Урал, так что наше предложение сразу получило одобрение. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский также поддержал идею фестиваля. Хочется надеяться, что фестиваль станет традиционным. — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

29 октября на сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева актер и дирижер представят совместную музыкально-литературную программу. 30 октября прозвучат сочинения классиков — Паганини, Брамса, Шуберта. Кроме того, в этот день состоится премьера: в Челябинске впервые исполнят оригинальный вариант «Восточных картин» Шумана для струнного оркестра. 31 октября фестиваль продолжится в Магнитогорске. Там Юрий Башмет одновременно выступит как дирижер и солист.