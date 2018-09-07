/ Центр поддержки промышленников Южного Урала признан одним из самых эффективных в России

ФРП занял второе место в федеральном рейтинге.

Фонд развития промышленности Челябинской области признан вторым в России по эффективности. Об этом сообщили в региональном минэкономразвития. ФРП набрал 40 баллов по итогам первого полугодия. Баллы начисляются за количество запущенных с федеральным ФРП проектов, информационную насыщенность, а также одобренные Экспертным советом ФРП программы.

Планируемое изменение методики расчёта позволяет говорить о том, что по итогам работы за год этот рейтинг эффективности может возглавить наш ФРП. Ведь в Челябинской области при исключительно региональной поддержке воплощаются уже четыре проекта, что больше, чем у соседей. Еще несколько заявок готовятся для рассмотрения Наблюдательным советом РФРП на ближайшее время. — рассказал сайту «Первый областной» директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

Отметим, что фонд создан по инициативе губернатора Челябинской области в 2016 году. ФРП консультирует промышленные компании и помогает участвовать в госпрограммах. Борис Дубровский осознает всю важность поддержки промышленников в получении дешевых инвестиционных средств для развития.