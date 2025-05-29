Художник Витя Повезло нарисовал эксклюзивные билеты на VK Fest в Челябинске

Лимитированная серия будет выполнена в стиле наивного искусства

Современный уральский художник Витя Повезло создал дизайн для лимитированной серии билетов на VK Fest в Челябинске, сообщили организаторы музыкального фестиваля. На рисунке будут изображены цветы в эстетике наивного искусства.

В своих работах Витя Повезло показывает взрослый мир глазами ребенка. Не стали исключением и билеты на предстоящий фестиваль: для Челябинска художник выбрал яркие, сочные цвета, а главными элементами стали растения с ручками и глазками. Напомним, совсем недавно Витя Повезло выставлялся в челябинской галерее современного искусства.

Уникальные билеты создали и для других городов. Лимитированную серию для Москвы, Петербурга, Сириуса и Казани оформили Эрик Мусин, Маша Богатова, Антон Логос и Гузель Гарипова.

«VK Fest давно вышел за рамки музыкального события — мы создаем пространство, где соединяются культура, вдохновение и люди. Эксклюзивная серия билетов стала частью этой идеи: фестиваль начинается с первого касания, с эстетики и смысла. Мы в восторге от того, каких сильных и самобытных художников объединила эта коллаборация! Благодаря им каждый город фестиваля получил свою визуальную эмоцию и стиль. Это настоящая художественная серия, лимитированная и потому особенно ценная. Такой билет хочется сохранить как частицу лета, искусства и энергии фестиваля», — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Билет покупается, как и обычный, на сайте VK Festa, цена стандартная, но вот количество ограничено. Вместе с купленным билетом гости фестиваля получат цифровую обложку для своей страницы «ВКонтакте» в том же дизайне, а также смогут поучаствовать в розыгрыше оригинальной картины автора.

VK Fest (0+) пройдет в Челябинске 14 июня на площадке у Торгового центра. Для челябинцев выступят Баста, Ольга Бузова, «Три дня дождя», Mary Gu, «Комната культуры», Юлия Савичева и TGK. Ведущим станет Дима Масленников, а гостями-инфлюенсерами Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), Аслан Шукаша, Милана Хаметова и Вадим Спириденков. Для участников также обещают паблик‑токи с артистами и комиками.