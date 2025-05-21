На VK Fest в Челябинске пройдут паблик‑токи с артистами и комиками

Делимся топ‑5 главных интерактивов музыкального фестиваля

Меньше месяца осталось до главного летнего фестиваля в Челябинске — VK Fest (0+). На набережной у Торгового центра музыканты, блогеры, спортсмены и стендаперы соберутся 14 июня, чтобы спеть, провести паблик-токи и «зажечь» город. Специально для ИА «Первое областное» организаторы поделились несколькими причинами, почему фестиваль уникален для Челябинска.

Во-первых, хедлайнером VK Fest станет рэпер Баста. Вместе с ним на сцену выйдут Ольга Бузова, «Три дня дождя», Mary Gu, «Комната культуры», Юлия Савичева и TGK. Челябинцев ждут хиты, которые знает каждый, мощные лайвы и настоящие эмоции.

Также на фестивале заработает лекторий с паблик-токами от стендап-комиков, артистов, блогеров и спортсменов. Они поговорят на актуальные для современности темы и поделятся со слушателями своим опытом и творческим путем.

Заработает для всех желающих и фудкорт с кухнями разных стран. Будут и знакомые всем бургеры и шаурма, и экзотические блюда. Привезут свои корнеры и местные локальные кафе и рестораны.

На VK Fest готовят сразу несколько интерактивных зон, где можно поучаствовать в челленджах, сыграть в игры, создать контент или попробовать себя в роли спортсмена.

Ну и, конечно, фестиваль подарит всем гостям особую атмосферу энергии и свободы. Как делятся организаторы, эмоции не передать в историях в соцсетях:

«Здесь незнакомцы становятся друзьями, а один день превращается в десятки ярких воспоминаний. Прийти сюда — значит стать частью чего-то большего. И главное — впервые все это будет именно в Челябинске».

Напомним, в Челябинске VK Fest пройдет впервые. Программа дня еще будет пополняться и обновляться.

Кстати, ведущим станет блогер Дмитрий Масленников.