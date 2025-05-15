VK Fest в Челябинске — 5 фактов о главном событии лета

Южноуральская столица впервые примет масштабный фестиваль

14 июня на набережной Челябинска состоится долгожданное событие: впервые в городе пройдет VK Fest! Десятки тысяч гостей окунутся в атмосферу летнего праздника, наполненного музыкой, развлечениями и позитивной энергией. Чтобы лучше быть готовым к этому масштабному событию, мы подготовили пять интересных фактов о фестивале.

1. От идеи офлайна до онлайн-интеграции

Первый VK Fest состоялся в Санкт-Петербурге в 2015 году. Изначально организаторы планировали радикальный эксперимент: отключить «ВКонтакте» на весь день, чтобы все посетители полностью погрузились в офлайн-общение. Однако от этой идеи отказались, доказав, что онлайн и офлайн могут прекрасно сосуществовать и дополнять друг друга.

2. Звездный состав и море эмоций

На челябинской сцене выступят такие популярные исполнители, как Баста, Ольга Бузова, «Три дня дождя», Mary Gu, «Комната культуры», Юлия Савичева и TGK. Хиты, мощные выступления и незабываемые эмоции гарантированы!

3. Развлечения на любой вкус

VK Fest — это не только музыка. Фестиваль предлагает множество интерактивных зон, где каждый найдет себе занятие по душе: танцы, игры, лекции, шоу, фотозоны и мастер-классы. Скучать точно не придется! Мероприятие ориентировано на все возрасты — от студентов до семей с детьми.

4. Лекторий с вдохновляющими спикерами

VK Fest — это не только развлечения, но и возможность получить новые знания и вдохновение. В рамках фестиваля пройдет лекторий с участием известных комиков, спортсменов, предпринимателей, блогеров и деятелей культуры.

5. Семейная атмосфера и безопасность

VK Fest — это безопасное и комфортное мероприятие для всей семьи. Фестиваль имеет возрастное ограничение 0+ и не предусматривает продажу алкоголя. Вся энергия направлена на создание позитивной и дружеской атмосферы.

Программа VK Fest в Челябинске постоянно пополняется. Следите за обновлениями в официальном сообществе мероприятия. А еще знайте, что VK Fest — это территория без алкоголя и с возрастной меткой 0+.