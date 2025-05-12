VK Fest в Челябинске пройдет на площадке у Торгового центра

Также гостей ждет множество развлекательных зон

Организаторы VK Fest назвали площадку для проведения мероприятий в Челябинске — набережная реки Миасс возле Торгового центра. Областная столица встретит фестиваль 14 июня.

Челябинск станет первым городом, который примет масштабный тур VK Fest по пяти городам России. Помимо выступлений на сцене, горожан ждет большое количество развлекательных зон для всей семьи.

«Совсем скоро встретимся на набережной у Торгового центра в Челябинске. И нам не терпится показать вам все: помимо выступлений любимых артистов, подготовили насыщенную программу и анонсируем ее в ближайшее время. Зрителей VK Fest ждут встречи не только с любимыми артистами, но и с популярными инфлюенсерами и известными спикерами», — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Площадки на фестивале будут адаптированы под маломобильных гостей: появятся подиумы, пандусы и настилы.

Ранее мы писали, что в Челябинске выступят Баста, «Три дня дождя», «Комната культуры», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева и TGK.





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