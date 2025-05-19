Ведущим VK Fest в Челябинске станет Дима Масленников

Также стало известно, кто из инфлюенсеров приедет на VK Fest на Южный Урал

VK Fest объявил участников зоны инфлюенсеров в Челябинске. С известными блогерами можно будет пообщаться и сфотографироваться, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ведущим VK Fest в Челябинске станет Дима Масленников. Гостями-инфлюенсерами станут Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), а также Аслан Шукаша, Милана Хаметова и Вадим Спириденков.

«Все блогеры примут участие в автограф-сессии у стенда „VK Видео“. Гости смогут лично пообщаться со знаменитостями и сделать совместное фото», — говорится в сообщении оргкомитета фестиваля.

VK Fest в Челябинске состоится 14 июня. Большой летний праздник развернется на набережной у Торгового центра. На сцене выступят Баста, «Три дня дождя», «Комната культуры», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева и TGK («Триагрутрика»).