Фестиваль «МАЧ» в Челябинске отменен

Автор и директор фестиваля Фредди Генгер заявил о завершении проекта

«Мы приняли решение, что история фестиваля завершена. MUCH был первым в Челябинске. Он родился из квартирников, и мы начинали его делать на голом энтузиазме, просто потому что любили собираться вместе и играть музыку. Фестиваль никогда не финансировался из бюджета. За последние годы мы объединили молодых художников, дизайнеров, скульпторов, композиторов, фотографов, музыкантов из Челябинска и других городов, подняли волну и запустили арт-движуху, чему очень рады. Но на этом всё»,

— рассказал Первому областному информагентству Фредди Генгер.



«Мы не хотим уезжать из Челябинска. Пока возьмем паузу. И, возможно, придумаем новый фестиваль»,

— говорит Фредди Генгер.