Фестиваль современного искусства «МАЧ» был анонсирован на 15—30 июля 2022 года. Он должен был пройти на трех площадках: в Доме архитектора, в летнем дворике музыкального бара «ФортеПьяно» и в новой медиагалерее LIFT, техническое открытие которой было приурочено к открытию «МАЧ-феста». На днях Фредди Генгер, бессменный организатор фестиваля, опубликовал в соцсетях пост о том, что «МАЧ» в этом году не состоится.
«Мы приняли решение, что история фестиваля завершена. MUCH был первым в Челябинске. Он родился из квартирников, и мы начинали его делать на голом энтузиазме, просто потому что любили собираться вместе и играть музыку. Фестиваль никогда не финансировался из бюджета. За последние годы мы объединили молодых художников, дизайнеров, скульпторов, композиторов, фотографов, музыкантов из Челябинска и других городов, подняли волну и запустили арт-движуху, чему очень рады. Но на этом всё», — рассказал Первому областному информагентству Фредди Генгер.
Причин такому решению, по словам Фредди, несколько, но главные из них — отсутствие собственной площадки и отсутствие официальной поддержки. Команда «МАЧ» продолжит работу с компанией Napoleon IT и проектом «Клоповник» по созданию первой в городе медиагалереи LIFT, которая объединит цифровые технологии и современное искусство (подробнее о галерее — здесь). Кроме того, Фредди ведет свои авторские кино- и арт-проекты.
«Мы не хотим уезжать из Челябинска. Пока возьмем паузу. И, возможно, придумаем новый фестиваль», — говорит Фредди Генгер.
О том, как проходил последний фестиваль «МАЧ» осенью 2021 года, мы рассказывали подробно.
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