В Челябинске состоится фестиваль искусств «Мач»

Как разворачивается история творческого проекта, деньги на который собирали всем миром

Мы уже писали, что в Челябинске существует уникальный творческий бренд — фестиваль искусств MUCH, который из маленькой крафтовой тусовки друзей музыканта Альфреда Генгера превратился в грандиозный проект, объединяющий всех творческих людей Урала. Теперь MUCH русифицировался (Музыка-Арт-Челябинск), оброс новыми друзьями и заявил конкретные даты проведения в Челябинске: 23 — 26 сентября 2021.





Последний год на фестиваль «МАЧ» пытались подтянуть грантовые бюджеты, силы администрации города и всего челябинского коммьюнити. Попробовали даже собрать «народный» фестиваль и открыли сбор средств на краудфандинговой платформе. Денег не привлекли, зато привлекли внимание единомышленников из бизнес-среды Челябинска. И все закрутилось!

В проведение фестиваля вписались крупные челябинские промышленники и представители бизнеса. Среди партнеров события — завод «Кемма», предприятие «Технология М», сеть клиник «Вита Смайл», «Мясной регион» и многие другие. И важно, что каждый из участников станет героем фестивального перформанса или инсталляции. Продукция некоторых предприятий превратится в арт-объекты, вписанные в ландшафт площадки фестиваля.





«МАЧ» пройдет на двух этажах и всей прилегающей территории Go Green Center. Это относительно новая эко-площадка на месте бывших рыночных складов по ул. Братьев Кашириных, где собраны сразу несколько творческих и бизнес направлений. Совсем недавно тут провели «Ктогород», творческую ярмарку, на которой были устроены мастер-классы, театральные показы и мини-концерты. Фестивальчик людям понравился, а вот площадка с наплывом гостей не справилась — было тесно, а тем, кто не влез в список участников мастер-классов откровенно скучно. Организаторы «МАЧ» (а Фредди Генгер обоснованно считает, что фестиваль теперь народный и городской) учтут трудности «Ктогорода» — в помещении будет организована дополнительная вентиляция, приборы для очистки воздуха и главное, четкая программа активностей для всех гостей.





Фестиваль займет все пространство Go Green Center. На втором этаже будут выставки, встречи и преформансы. На первом, под бетонными сводами и среди колонн развернется клубное пространство. А дворик соседнего особняка Рябинина хотят превратить в лаундж-зону. В несколько фестивальных дней уместятся выставки современного искусства, модные перформансы, музыкальные концерты, вечеринки под dj-сеты. Планируется, что участие в программе примут 150 музыкантов и художников.

«Я рад что в программе фестиваля замешаны не только «старики» челябинской музыкальной сцены, признанные художники, стилисты и перформеры, но и новое поколение, творческая молодежь. Те ребята, что двигают искусство и культуру в Челябинске. Например, в программе клубного вечера будут сеты известного DJ Боцмана и резидентов клуба «Рмц», заезжих музыкантов. Есть также и секретные гости», — Альфред Генгер с упоением перечисляет участников фестиваля.





Сейчас «МАЧ» разворачивает промо фестиваля, проводит фотосъемки и уже начинает работу над арт-объектами спонсоров. Следить за развитием событий и просто любоваться на концептуальные картинки в стиле журнала «Птюч» можно в instagram-аккаунте проекта. Хотя почему «Птюч», если пришла эпоха «МАЧ». Так и запомним.



