МАЧ фест в Челябинске: как это было

Под крышей бывшего радиозавода объединили музыку, живопись, скульптуру, документальное кино, танцы и модное дефиле

В выходные с 26 по 28 ноября в Челябинске прошел МАЧ-фест — большой трехдневный арт-марафон. Без господдержки и на чистом энтузиазме. Журналисты Первого областного информационного агентства весь уикенд погружались в культурный контекст.







Новый коворкинг-центр Radiozavod, где развернулся МАЧ, привлечет внимание еще до того, как окажешься в самом здании. Из окон второго этажа горит свет, а сквозь них на соседние строения проецируются абстрактные световые картинки из линий и странных форм. Световое шоу прямо на улице.





В огромном промышленном помещении развернулось пространство, загруженное артом и поэзией, музыкой и кино, светом и дымом. Напротив входа висит огромная абстрактная картина, черное полотно усыпано будто белыми острыми спутанными ветвями. Это картина Софьи Чудомище, вероятно, отражающее эмоциональное состояние художницы. Картина полностью закрывает собой пролет от пола до потолка. Вокруг стоят стенды с фотоколлажами, абстрактными картинами и фото.

Здесь художественный фоторепортаж с концертов известных исполнителей — Би-2, Хаски, Алены Швец. В другой части выставки висят искаженные фотопортреты разных авторов со всего мира: Сергея Нехаева, Дарьи Жернаковой, Колина Раффа, Патриции Хант и других. И все эти искаженные лица, полотна из глаз, картины из обрывков фото и рисунков выглядят ужасно привлекательно.





Рядом авангардная живопись без точных образов, которая воспринимается эмоционально из-за своих цветов и бесформенности: пятна и кляксы розовых, зеленых синих и всех других цветов, которые можете вспомнить. Слова и абстрактные фразы где-то в углу холста, цветовые переходы и нарисованные от руки фигуры — все создает настроение, при чем абсолютно разное, от комфортного и чувственного тепла, до паники и нервного напряжения.

Картины везде: на стендах и стенах вокруг. В противоположной части квадратного километра огромные экраны, на них без остановки крутят психоделические анимации, сделанные из фотографий.





В небольшом закутке, закрытом черным полотном, расположился импровизированный кинозал, где крутят документальное кино.

В глаза бросается сцена в самом центре помещения, от нее исходит свет, экраны переливаются то черно-белым, то начинают ярко пестрить цветами.





Все вокруг веет искусством, это самое подходящее слово. Все воспринимается комплексно, как будто туман, в котором, куда не пойдешь, наткнешься на что-то художественное. Чувствуешь себя немного потерянно, пока не привыкнешь, что любой объект: картину, деревянный силуэт зайца на стене, огромный шар из медного кабеля, канаты, висящие на потолке — все можно рассмотреть как отдельный арт-объект, так и в целом, как общий концепт.





Открывающий перформанс состоялся на полчаса позже, чем заявлено: отец и основатель МАЧ-феста Фредди Генгер бензопилой довольно ловко, как будто сто раз так делал, перепилил красное бревно. Ну не красную же ленточку перерезать на фестивале современного искусства.

Публика вокруг собралась разная. Здесь и молодые люди из неформальной тусовки: ярко одетые, с тату на лице и не на лице, и респектабельные граждане среднего возраста. Были даже семьи с детьми. Причем, на открытии людей было много. Во время модного дефиле гости плотно стояли вдоль всего подиума, некуда было протиснуться.

«Мы вчера закончили все готовить часа в три ночи. Если не видел еще, ты о... Очень удивишься в общем. Площадка получилась в разы круче, чем та, что мы планировали», — поделился уставший фотограф и видеограф фестиваля Егор Ивлев.

В субботу на Radiozavod’e было пустовато и скучновато. Если вы, к примеру, предпочитаете наслаждаться искусством в одиночестве, то площадка МАЧ-феста давала такую возможность: между лекциями, которые то отменялись, то переносились, были длинные паузы, состоящие из созерцания.





Определенно не хватало удерживающей воронки и темпа: выставки не менялись все три дня. Прошел по этажу пол-километра в одну сторону, в другую... Вот если бы придумали перфоманс в стиле Марины Абрамович, мастер-классы по уличным танцам или открытый микрофон для творческих гостей феста — суббота бы состоялась.

Шли лекции и паблик-токи, собравшие, впрочем, совсем немного слушателей. Хотя выступали заметные в городе деятели: Белла Югова (Том Сойер Фест), главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, создатель Ural Music Night Арсений Негодяев, психолог и хореограф Камерного театра Андрей Заостровский и так далее.





В воскресенье в 12:00 на фестивале почти никого нет — стулья у сцены пустуют, звукорежиссеры, пользуясь моментом, отстраивают звук и свет. По пространству бродит человек десять, большая их часть — волонтеры. Лекции из программы переносятся на час.

В галерее с картинами современного искусства всего два человека — две девушки в пиджаках. Они с любопытством рассматривают коллажи екатеринбургской художницы Анастасии Курлович. На полотнах лица моделей, склеенные из порванных фотографий. Одно лицо проткнуто булавками, другое обрамлено цветами. Останавливаются у арт-объекта «Связи» — несколько сломанных стульев, опутанных веревками. Идею этого арт-объекта — и предложили немецкая группа «11.17»

«Связи» олицетворяют человека. Мы погружаемся в связи, очень глубоко. Как эти стулья в путах. И нужно понять, есть выход или нет», — позже рассказывает журналистам Фредди Генгер.

Мы ждали выступление Теймура Халикова — оператора шоу «Вписка» и сериала «Маньячелло», но Теймура нет. Вместо него на сцену вышла фотограф из Екатеринбурга Анна Матвеева. Девушка рассказывает байки из своего жизни режиссера: как использовала бутылки с водой в качестве стабилизаторов, как с 13 лет снимала в ночном клубе танцовщиц go-go и каково это — руководить съемочным процессом, в котором участвует полсотни человек.





«Для клипа „Большой брат“ группы VIQ нам нужно было сломать стены. И бюджет — 500 рублей. По задумке стены вокруг пары должны были резко рухнуть вниз. Мы долго думали, как это сделать — нельзя же взрывать. Пока не пришла идея сложить их гармошкой, люди по команде просто отпустили», — рассказывает Анна Матвеева.

Аня сидит перед десятком слушателями. Девушка очень волнуется, и кажется, даже рада, что зрителей не много. Когда лекция заканчивается, она дарит желающим свои фотографии.

Кажется, программа лекций живет своей жизнью. Пропуская несколько спикеров из программы, на сцену приглашают Елену Ермаковишну — дизайнера и продюсера Long Fashion Weekend. Она говорит о локальных брендах в Челябинске и рассказывает, как тенденции в обществе влияют на одежду и моду в целом.





В соседнем помещении с проектором выступает Владимир Фоменко, представитель NAPOLEON IT. Прокручивая слайды, он говорит о том, как нейросети используют в искусстве. Например, речь зашла о DALL-E — нейросети, генерирующей изображения по текстовому запросу.

К трем часам народу значительно больше. От экспоната к экспонату ходят студенты, мужчины в свитерах и девушки с цветными волосами, не забывая записывать сторис. В зале начинается разговор об авторском праве с юристом Екатериной Тумановой.





«В пятницу, на открытии, больше всего было народу. Во второй день вообще мало, видимо, все рванули в РМЦ на Svoboda 2, там гаражная распродажа проходила. Сегодня, на закрытии, побольше», — поделился один из гостей феста, назвавшийся Тимуром.

По сути, музыка на МАЧ-фесте была главным событием и привлекала наибольшее количество людей.

Технически фестиваль подготовлен отлично, никаких сбоев, хороший звук, очень атмосферно. Хорошая музыка удерживает, и в ней недостатка нет: и брасс-бенд, и балалайки, и акустическая гитара, и мини-оркестр. Музыканты заряжают энергией, но играют вживую, к сожалению, только вечером.





Но главным, конечно, стал закрывающий концерт FREDDY’S FRIENDS, где в на одной сцене непрерывно друг за другом выступали друзья создателя МАЧ-феста, талантливые музыканты из Челябинска и Екатеринбурга, играющие в абсолютно разных стилях: от хип-хопа с саксофоном до камерной оркестровой музыки.

Хит из TikTok на балалайке? Пожалуйста! Тема из Mortal Kombat в исполнении камерного оркестра? Вот вам! Было время и погрустить под лирические песни и романтически просветлиться под теплые песни о любви. Хедлайнером cтал брасс-бенд Nuggers, у них в Челябинске не так давно сорвался концерт, и они наверстали упущенное.





Звучали и авторские песни и популярные хиты из мировых чартов. Зал озарился сиянием разных цветов: желтым, оранжевым, синим, красным и погрузился в музыку окончательно. Концерт, пожалуй, стал высшей точкой фестиваля по эмоциональности.

Если смотреть на МАЧ-фест в вакууме и препарировать его на атомы, он может показаться недотянутым и не до конца продуманным. Вроде богатый на активности марафон не всегда удерживал темп, а обилие событий гулом расходилось по квадратному километру промзоны, хотя работа проделана, без преувеличения, колоссальная.

«Косяки в организации были, их причина — наша маленькая команда, которая хоть работала без сна, но не успела за всем уследить. Мы это прекрасно понимаем и реально рады критике, она суперконструктивна. Уже думаем, как это исправить, потому что нам важно доработать все нюансы до следующего феста», — делится контент-менеджер фестиваля Маргарита Гусь.

Другое дело, что промышленный Челябинск испытывает такую острую нехватку авангардного, крутого, неформального искусства, что с трудом принимает что-то в этом духе. Академический театр и выставки — это прекрасно, но важен и нужен контраст. МАЧ дает глотнуть свежего воздуха и может стать для города с крепкими культурными традициями, началом чего-то молодого и еще более крутого.





«Получилось больше, чем ожидали: вместе с участниками мы передали те смыслы и ту атмосферу, которую хотели. Практически все, кто был на фестивале, это словили. Мы счастливы», — говорит Маргарита от лица команды проекта.

Проект МАЧ — сам по себе очень амбициозный, и в условиях маленького бюджета он реализован феерично. Таким активностям очень нужна поддержка — в этом году МАЧ сделан исключительно на средства спонсоров.

Соавтор теста: Ирина Агафонова