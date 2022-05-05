В Челябинске откроется первая медиагалерея LIFT

Это совместный проект компании Napoleon IT, команды арт-бункера «Клоповник» и фестиваля «МАЧ»





Авторы проекта называют медиагалерею площадкой для искусства будущего: картины движутся, звук искажает пространство, образы прорастают из подвижного монумента, свет рисует в воздухе, фантазии сбываются — достижения научно-технического прогресса делают возможными невозможные средства для самовыражения художника.



«Появились художественные средства, которые стали доступны только благодаря современным цифровым технологиям: видеоинсталляции, саунд-арт, видеоарт, непредсказуемое пересечение разных форматов. Есть масса техник, с помощью которых создаются потрясающие средства выразительности. Будут новые направления в искусстве, которые мы хотим презентовать в медиагалерее и которым будем обучать на творческих лабораториях всех желающих. Цифровое искусство двигает нас вперед», — рассказывает один из кураторов проекта Алиса Жихарева (команда «Клоповник»).





Основатель Napolen IT и ceo talantservice.com Павел Подкорытов очень воодушевлен идеей.



«Я считаю очень важным объединять технологии и искусство. Это и называется Art & Science. Впечатление о том, что современные технологии и big data — это что-то скучное, бездушное, постное, унылое, — ошибочно. Я хочу, чтобы из сознания как можно большего количества людей это впечатление пропало и все бы поняли, что научные и технологические достижения можно почувствовать. Это про чувства. Новые технологии — это про радость, любовь и счастье», — подчеркивает Павел Подкорытов.

«Это галерея медиаискусства, сфокусированная на взаимодействиях людей и технологий. Наша миссия в этом проекте — вдохновлять челябинских художников, давать возможности для работы и развития в самых актуальных областях искусства, расширять кругозор до бесконечности и сближать со всем миром через цифровые проекты», — говорит Намор. Фестиваль «МАЧ» состоится в июле 2021 года и пройдет сразу на трех площадках: в Доме архитектора, в летнем дворике музыкального бара «ФортеПьяно» и новой медиагалерее LIFT. Один из основателей арт-пространства «Клоповник» Намор Вотилав, который также курирует проект, свою задачу видит так.

В Челябинске откроют галерею, где цифровые технологии переплетут с современным искусством. Медиагалерею LIFT создают на пустующем втором этаже здания по улице Коммуны, 87. Это совместный проект компании Napoleon IT, команды арт-бункера «Клоповник» и фестиваля «МАЧ».