Фестиваль «МАЧ» состоится в Челябинске с 15 по 30 июля

Одной из трех площадок фестиваля станет новая медиагалерея «Лифт»

«Мы откроем ее в рамках фестиваля. Это совместный проект фестиваля „МАЧ“ и компании Napoleon IT. LIFT — пока рабочее название, но нам всем очень нравится. Тем более на площадку реально нужно будет подниматься на лифте: это второй этаж над клиникой доктора Бубновского на Коммуны, 87. Этаж пустовал несколько лет, сейчас там идет ремонт. Мы не хотим открывать очередную галерею современного искусства, мы хотим создать пространство будущего — первое в своем роде в России»,

— рассказал Первому областному информагентству бессменный директор фестиваля Фредди Генгер.