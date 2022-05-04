Восьмой фестиваль современного искусства «МАЧ» состоится с 15 по 30 июля 2022 года. Его тема — «Вне спектра». Организаторы намерены выйти за пределы привычных смыслов и сочетаний и открыть совсем другую реальность.
Фестиваль будет проходить одновременно на трех площадках: в Доме архитектора, в летнем дворике музыкального бара «ФортеПьяно» и в новой медиагалерее LIFT. Последняя локация нас заинтересовала особо, потому что такой галереи в Челябинске нет.
«Мы откроем ее в рамках фестиваля. Это совместный проект фестиваля „МАЧ“ и компании Napoleon IT. LIFT — пока рабочее название, но нам всем очень нравится. Тем более на площадку реально нужно будет подниматься на лифте: это второй этаж над клиникой доктора Бубновского на Коммуны, 87. Этаж пустовал несколько лет, сейчас там идет ремонт. Мы не хотим открывать очередную галерею современного искусства, мы хотим создать пространство будущего — первое в своем роде в России», — рассказал Первому областному информагентству бессменный директор фестиваля Фредди Генгер.
Над проектом медиагалереи LIFT работают: Павел Подкорытов (Наполеон IT), Альфред и Анастасия Генгер (МАЧ фест), Даниил Матушкин (творческая группа ArtAreA), Алиса Жихарева и Намор Вотилав (независимые кураторы команды «Клоповник»).
Организаторы фестиваля объявили open call для художников, фотографов, кинематографистов, музыкантов, всех, кто работает с видео и саунд-артом, инсталляциями, генеративной и цифровой графикой и другими актуальными жанрами.
О том, как проходил «МАЧ» осенью 2021 года, мы рассказывали подробно.
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