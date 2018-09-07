/ Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино

Кинофестиваль «Предчувствие» открылся в Челябинске.

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Первый международный кинофестиваль «Предчувствие» открылся сегодня, 7 сентября, в Челябинске. Губернатор Челябинской области встретился с одним из гостей мероприятия — актером Андреем Мерзликиным. Они обсудили состояние российского кинематографа. Также Мерзликин выбран ведущим церемонии открытия фестиваля.

В программе представлено три категории фильмов — конкурсная программа, игровые фильмы и VR-картины. Именно такими картинами в первую очередь смогли насладиться первые зрители мероприятия.

Программу VR-фильмов подготовил Георгий Молодцов. Я настоятельно рекомендую всем челябинцам на нее идти. Специальная площадка будет работать только 3 дня. — рассказала сайту «Первый областной» исполнительный директор кинофестиваля «Предчувствие» Ангелина Голикова.

Организаторы представили итоговую программу кинофестиваля. В нее вошли новинки российского и международного кинематографа. По заверениям организаторов, все картины отобраны специально для челябинского зрителя.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о специальной программе на челябинском заводе. Промышленники группы компаний «Конар» увидят историческую драму «Прощаться не будем». Представит картину актер Андрей Мерзликин.

