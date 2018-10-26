/ Николай Караченцов умер после долгой болезни

Актер ушел из жизни накануне дня рождения.

Российский кинематограф лишился выдающегося актера. Из жизни ушел Николай Караченцов. Актера не стало в пятницу, 26 октября. Он всего день не дожил до своего 74-летия. Трагичную весть подтвердили родные Караченцова.

Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра. — цитирует ТАСС Андрея Караченцова.

Караченцов несколько дней находился в тяжелом состоянии. Все проблемы со здоровьем у актера начались после ДТП, в котором он получил серьезную травму головы. В сентябре 2017 года у Николая Караченцова диагностировали раковую опухоль.

Напомним, Николай Караченцов много играл в театре и кино. Самые известные его роли — Бусыгин в «Старшем сыне», Урри в «Приключениях Электроника», Билли Кинг в «Человеке с бульвара Капуцинов», граф Рязанов в фильме-спектакле «Юнона и Авось».