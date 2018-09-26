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/ Снимать короткометражки научат жителей региона

Снимать короткометражки научат жителей региона

Стартует областной проект «Твори кино».
сегодня в 16:26
  |  Культура

В Челябинске стартует очередной сезон областного проекта «Твори кино». Сотни южноуральцев будут учиться снимать короткометражные фильмы. Для них организованы мастер-классы и лекции.

В процессе обучения профессиональные лекторы и уже достигшие успеха режиссеры расскажут о секретах кинопроизводства и проведут мастер-классы по сценарному и актерскому мастерству, монтажу звука и видео, режиссуре и продюсированию. — комментируют Telefakt.ru организаторы проекта.

Торжественное открытие очередного этапа проекта «Твори кино» состоится 28 сентября в Южно-Уральском государственном аграрном университете. Проект реализуется при помощи движения «За возрождение Урала».

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