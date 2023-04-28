Документалка про горный Урал вошла в финал международного конкурса «Диво мира»

Локации, претендующие на звание «диво мира»: Сатка, Сысерть, Полевской, Катав-Ивановск, Пороги, Тюлюк, Серпиевка.

Документалку «Туризм по-горнозаводски» о том, как люди развивают туристическую индустрию на Урале, сняла режиссер Наталья Исакова (оператор Никита Исаков). В числе лучших из числа победителей прошлых лет этот фильм вышел в финал международного конкурса «Диво мира».

В прошлом году «Туризм по-горнозаводски» занял третье место на фестивале «Диво Евразии», а фильм «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации» стал номинантом. Больше 20 лет Наталья Исакова снимает проникновенные истории о горнозаводском Урале, рассказывает о том, как могли бы развиваться и развиваются в туристическом ключе индустриальные моногорода и окрестные деревни, что за люди наполняют эти красивые места новыми смыслами, как у них это получается. Весной 2021 года в Челябинске при поддержке медиахолдинга «Первый областной» состоялась премьера проекта «Новое железо Урала».



Локации, фигурирующие в фильме и претендующие на звание «диво мира»: Сатка, Сысерть, Полевской, Катав-Ивановск, Пороги, Тюлюк, Серпиевка. В конце мая во Владивостоке номинантам предстоит защитить свои проекты на фестивале.