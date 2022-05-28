Фильмы о туризме в Челябинской области отметили на международном конкурсе

Призовые места заняли сразу четыре проекта

Во Владивостоке завершился международный конкурс тревел-видео «Диво Евразии-2021». В числе победителей оказались проекты из Челябинской области, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Так, первое место в номинации номинации «Фильмы, телерепортажи и рекламные ролики» подноминации «Документальные фильмы. Природа» занял фильм «Легенды Южного Урала» режиссера Александра Тютрюмова, а третье место — фильм Натальи Исаковой «Туризм по-горонозаводски».

Также первое место занял ролик «Экстремальные выходные на Южном Урале» в номинации «Туристские услуги» подноминации «Спортивные и приключенческие путешествия».

На втором месте в подноминации «Короткометражные фильмы» оказался фильм «Сатка — город, который вдохновляет».

«Отметим, что в рамках конкурса участники не только продемонстрировали свои видеоработы, но и защитили их перед жюри. Проекты оценивали профессионалы туристической сферы, тревел-журналистики и киноиндустрии»,— рассказали в Агентстве.

Всего на международный конкурс было заявлено более двух тысяч проектов, в том числе из Белоруссии, Израиля, Китая и других стран.