Аудиогиды по городам и живописным природным объектам горнозаводской зоны Челябинской области создали авторы проекта «Железный венец Южного Урала». Это серия экскурсий, посвященных истории освоения горных районов региона.
Материалы проекта знакомят слушателей с раритетами промышленных революций XVIII—XIX веков, природными объектами, памятниками истории, культуры, архитектуры, бытом и профессиями жителей этих мест. Гиды структурированы адресно: по локациям или объектом. Каждый из них — связная история, построенная по драматургическим законам.
К примеру, есть аудиогид «Катавский болид»: авторы маршрута нашли место падения и рассказывают историю его поисков в 1941 году академиком Вернадским, включают рассказы очевидцев падения. Или гид «Царица мысли и добра» об удивительном появлении в наших местах Транссиба и железной дороги до Катав-Ивановска — история чистой авантюры, спасшей регион от безработицы, когда цены на железо упали.
«Все это собиралось по кусочкам, в разные годы. Мы много лет снимаем документальные фильмы о городах-заводах, о людях, которые здесь живут сейчас, об истории этой земли. Когда все сложилось в голове, пришла идея сделать авторские маршруты с аудиогидом. Получилось двенадцать маршрутов разной протяженности: от двух до семи дней с аудиогидами и описанием каждой локации. Скажем, идет человек по городу Катав-Ивановску и слушает истории о том, что видит вокруг: как все это появилось, какие дела на этом месте разворачивались, как люди одевались, что ели, сколько получали, какими дорогами пользовались, в каких домах жили...» — рассказывает автор проекта, кинодокументалист Наталья Исакова.
На днях аудиогиды протестировали на местности герои документального фильма «Там, где кончается асфальт и начинаются маршруты». Петропавловка возле юго-восточных ворот национального парка «Зюраткуль» — бывшая заводская деревня, один из важнейших логистических центров региона в XIX веке — оказалась идеальным местом для погружения в прошлое.
«Вот по этой дороге шли возы с железом из Белорецка…» — звучит голос в наушниках, и перед глазами — тот самый путь Меседа — Тюлюк, названный еще в 1911 году «самой отвратительной» дорогой горнозаводского региона. Эти аудиогиды сделаны в стилистике радиоочерка: с шумами, музыкой, голосами очевидцев событий.
«Погружаешься в эту жизнь углежогов, представляешь, как это было на самом деле, и просто диву даешься. Понимаешь, как в этом месте кипела жизнь, настолько сильно! Это прямо волнительно. Как будто я в машине времени», — поделился своими впечатлениями глава поселка Меседа Дмитрий Разин.
Хозяева фермы «Приземленные» Александр и Евгения Сафоновы под Петропавловкой, переехавшие в Челябинскую область из Санкт-Петербурга, сформулировали свои выводы так.
«Когда живешь в большом городе, где предложений в туристической сфере гигантское количество, аудиогид воспринимается как бы... ну аудиогид, ну и что? А тут я поймал себя на такой штуке: я сижу в удобном кресле, слушаю историю, вижу ее тут же! Это такой кайф. Тебя как будто впускают и рассказывают так, что ты все чувствуешь и переживаешь. Очень качественно сделаны гиды. И это крутая, действительно нужная штука», — комментирует фермер Александр Сафонов.
Материал, собиравшийся почти 20 лет, по замыслу авторов адресован и местным жителям (большей частью новому поколению), и туристам из разных регионов России. Режиссер Наталья Исакова намерена передать часть аудиогидов бесплатно школам, библиотекам, музеям региона и ищет партнеров проекта, поясняя, что помощь нужна минимальная, «смешная для проектов такого рода».
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