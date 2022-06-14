В Челябинской области презентовали аудиогиды о горнозаводском крае

Очерки по истории региона, экскурсии по туристическим локациям авторы намерены передать школам и музеям

«Все это собиралось по кусочкам, в разные годы. Мы много лет снимаем документальные фильмы о городах-заводах, о людях, которые здесь живут сейчас, об истории этой земли. Когда все сложилось в голове, пришла идея сделать авторские маршруты с аудиогидом. Получилось двенадцать маршрутов разной протяженности: от двух до семи дней с аудиогидами и описанием каждой локации. Скажем, идет человек по городу Катав-Ивановску и слушает истории о том, что видит вокруг: как все это появилось, какие дела на этом месте разворачивались, как люди одевались, что ели, сколько получали, какими дорогами пользовались, в каких домах жили...»

— рассказывает автор проекта, кинодокументалист Наталья Исакова.

«Погружаешься в эту жизнь углежогов, представляешь, как это было на самом деле, и просто диву даешься. Понимаешь, как в этом месте кипела жизнь, настолько сильно! Это прямо волнительно. Как будто я в машине времени»,

— поделился своими впечатлениями глава поселка Меседа Дмитрий Разин.

«Когда живешь в большом городе, где предложений в туристической сфере гигантское количество, аудиогид воспринимается как бы... ну аудиогид, ну и что? А тут я поймал себя на такой штуке: я сижу в удобном кресле, слушаю историю, вижу ее тут же! Это такой кайф. Тебя как будто впускают и рассказывают так, что ты все чувствуешь и переживаешь. Очень качественно сделаны гиды. И это крутая, действительно нужная штука»,

— комментирует фермер Александр Сафонов.