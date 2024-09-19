До «Рыжего феста» осталась одна неделя

Выбираем 5 книг, которые стоит прочитать за это время

До форума «Рыжий фест» осталась неделя. Мало, скажет кто-то. А мы скажем — много. Достаточно для прочтения одной или нескольких книг, авторы которых приедут в Челябинск на фестиваль. Наш журналист составила список обязательных (по ее мнению) к ознакомлению книг, если вы хотите поучаствовать в лекциях и встречах с гостями феста. И немного добавила от себя.

«Поход на Бар-Хото», Леонид Юзефович

Фото: издательство АСТ

Вымышленные события, происходящие в невымышленном историческом периоде. Главный герой — никогда не существовавший офицер Российской империи капитан Солодовников. Живя в советское время, он вспоминает события давно минувших 1912—1914 годов и пишет мемуары. Об осаде занятой китайцами крепости Бар-Хото, Первой мировой, высылке из Ленинграда. И о возлюбленной — жене русского дипломата в Монголии.

Леонид Юзефович, защитивший на историческом факультете кандидатскую, в новой книге вновь обращается к любимой Монголии и передает крупные события истории через жизнь маленького человека. Произведение написано почти с документальной достоверностью, поведение китайских и монгольских солдат порой ужасает своей жестокостью, а слог автора погружает в историю и не выпускает до конца.

В книге всего около 300 страниц — дел на пару-тройку вечеров.

«Отец смотрит на запад», Екатерина Манойло

Фото: сайт «Альпина. Книги»

Дебютный роман — и сразу в сердца тысяч читателей. Задолго до выхода книга уже привлекла внимание критиков и получила премию «Лицей». Главная героиня — Катя. Она родилась в Казахстане в семье русской и казаха и с малолетства ощутила разность культур. Познала, что если в казахской семье первой рождается девочка, то ее будут звать Улбосын — «пусть будет сын». И плевать родственникам, что мать тебя назвала Катей, — Улбосын, и все тут. А еще если в твоей семье произошла трагедия, то и твоим родителям на тебя может стать плевать.

Позже Катя уезжает с бабушкой в Москву, но оторваться от родных мест навсегда не получается. «Это роман о насилии и свободе, счастье и зависимости, смерти и торжествующей над ней жизни. Книга о бунте детей против отцов, в котором чаще всего и кроется настоящая любовь», — пишет издание «Альпина. Проза» и попадает прямо в цель.

В формате покетбука — всего 250 страниц. При желании читается за один вечер (а погружает и держит внимание с первых страниц).

«Тоннель», Яна Вагнер

Фото: издательство АСТ

Несколько сотен человек оказываются заперты в подземном дорожном тоннеле под Москвой-рекой. «Тоннель» — роман-катастрофа, психологический триллер, где нарастает и паника героев, и напряжение читателя. Выходы перекрыты, над головами — вода, вокруг — неизвестность. Появится ли свет в конце тоннеля? И в каком смысле — хорошем для героев или трагичном?

Книга не только об ужасах и катастрофах. Это предположение, как поведут себя типичные и не очень жители мегаполиса — отец с семейством, таксист, знойная красотка, водитель «Газели». И как они будут справляться с неизвестностью и меняться под гнетом паники.

576 страниц — как раз на неделю до «Рыжего феста».

«Вечная мерзлота», Виктор Ремизов

Фото: сайт «Альпина. Книги»

Главная тема книги — Сибирь и реальные события о прокладке заключенными железной дороги с севера Урала в низовья Енисея. Конечно, не в идеальных условиях: по тайге и болотам.

«„Великая Сталинская Магистраль“ оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель, но за четыре года на ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали человеческие жизни и судьбы», — пишут на сайте «Альпина. Книги».

Роман — это история нескольких семей в переломный момент истории, в условиях жестокой и убивающей природы. Книгу дополнили фотографиями из архива Музея истории ГУЛАГа — может быть, это наша новая классика, пришедшая на смену солженицынскому «Архипелагу»?

В книге 872 страницы. При желании и свободном времени можно спокойно дочитать до форума. Или хотя бы начать.

«Бояться поздно», Шамиль Идиатуллин

Фото: издательство АСТ

Зима 2024-го. Компания друзей приезжает на турбазу, чтобы повеселиться и поиграть в новую компьютерную игру. Все идет хорошо, но по законам жанра отрезанные от цивилизации, далеко за городом, в непроходимых снегах, люди сталкиваются с кошмаром. И бесконечной временной петлей.

«После череды повторяющихся событий, неизменно заканчивающихся гибелью — не виртуальной, а вполне физической — почти всей команды, главная героиня по имени Аля понимает, что застряла в этих каникулярных сутках», — пишут в издательстве АСТ.

350 страниц — идеальный формат на несколько вечеров.

От себя добавлю книгу Леонида Юзефовича — «Журавли и карлики». Роман советуют к прочтению на журфаке как пример современной российской литературы. Действие книги неожиданным приемом автора делится сразу на несколько исторических периодов: европейский XVII век, московский 1993 год, вместе с расстрелом Белого дома, начало нулевых в Монголии. Главные герои — маленькие люди, справляющиеся с изменчивой обстановкой в стране, будь то Смута, рождение нового государства. И примиряются с неотъемлемыми «новшествами» жизни: бунтовщиками, бандитами, свободным рынком.

Фото: издательство АСТ

А еще на форуме выступит челябинская писательница Ульяна Бисерова. Совсем недавно издательство «Абрикобукс» опубликовало ее новую детскую книгу на недетскую тему — геноцид в Руанде.