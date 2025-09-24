Студия-театр «Манекен» Челябинска провела набор новых артистов

На кастинг пришли школьники, технологи питания и врачи

Каждый год студия-театр «Манекен» набирает новых людей, которым небезразличен театр. Таланты ищут среди подростков и молодежи, не профессиональных артистов, а обычных школьников, студентов, рабочих, которые хотят попробовать себя в чем-то новом, сказочном и далеком от, возможно, очень формальной и официальной работы. И каждый год сюда стекаются толпы молодых, кто не боится отчитать басню под пристальными взглядами жюри. Наш корреспондент побывал на кастинге, чтобы понять, как проходит отбор будущих артистов.

Желающих прийти на прослушивание так много, что их делят на несколько десяток. Среди претендентов мало студентов творческих вузов — больше тех, кто по какой-то причине выбрал основной специальностью что-то серьезное: инженерия, медицина, юриспруденция. Кажется, что для них СТМ станет глотком свежего воздуха в череде будней.





За выступлениями ребят следят актеры студии, а вот оценивает худрук Владимир Филонов. Он дает задания, подталкивает к импровизации и почти каждому говорит: «Как же вы любите басни. А есть что-то еще?» Именно он заставляет выйти из зоны комфорта и забыть, что ты просто учил стих. Мастер диктует свои правила самопрезентации: прочитать программу, будто даешь совет каждому в зале, обвинять конкретного зрителя в преступлении, читая заготовленную прозу Чехова, или же пропеть лиричный немецкий стих в стиле группы «Раммштайн». Его диалоги с претендентами превращаются в нечто:

— Так вы медик? Может быть, в зале есть ваши пациенты?

— Да вроде нет, не вижу.

— А тогда смотри: мы у тебя на приеме. Разговаривай с нами так, будто у каждого из нас своя болезнь.





И да, медики, работающие пятидневку, тоже приходят на просмотр. Как и студенты-конструкторы, педагоги, инженеры. Самые молодые — 16‑летние школьники, как, например, Михаил, который только-только поступил в 10‑й класс. Все детство Михаил «кочевал» из одной студии в другую, из одного кружка в другой — от фехтования до барабанов. А в какой-то момент он попал в театральный кружок и решил продолжить уже в студии-театре «Манекен». Ему, кстати, пришлось читать заготовленный отрывок в стиле Леонида Каневского — такое задание дал режиссер Роман Ворожцов.





Еще один школьник, пришедший на пробы, — Иван Евсеев. С 10 лет он занимался в студии Дворца пионеров, к своим 17 годам он понял, что без сцены не сможет. Сейчас хочет год попробовать себя в СТМ, а позже будет поступать в крупные театральные вузы.

— Как ЕГЭ-то будешь сдавать, если к нам ходить хочешь по вечерам? — задал вопрос Владимир Филонов.

— С божьей помощью...





Вместе с Иваном в студии занималась Анастасия Галунчикова — сейчас девушка учится на первом курсе педагогического вуза, правда, не на учителя. С ходу ей прилетел вопрос: «Ты написала, что являешься очень харизматичной. В чем это проявляется?» На что Насте пришлось признаться: «Я думала, что надо написать в характеристике что-то крутое. А оказалось, что вы это прям читаете...»

«Мы с другим претендентом, Ваней, занимались в одной из студий вместе. И нам захотелось продолжить развиваться. Сцену я очень люблю, живу сценой. Театр-студия „Манекен“ — это очень клевое веяние в плане театральных постановок. Я посетила несколько спектаклей и могу отметить очень классный, нестандартный подход. И мне очень-очень захотелось влиться в компанию, в такую крутую команду, чтобы тоже быть причастной к этому всему», — поделилась Анастасия.





Кастинг не был жестким или формальным — наоборот, он стал местом свободы, где люди могли выйти к режиссеру, сказать «я Наталья, и я деревенщина» и получить бурные овации участников студии. Или же сказать «ну я пел раньше...», а потом спеть «Смуглянку» так, будто солист в оперном театре. Кажется, что в СТМ ищут не просто таланты и профессиональных актеров, а тех, кто в первую очередь живет театром и искусством.

«На кастинге нам хочется увидеть живых людей и индивидуальности — вот и все», — поделился режиссер Роман Ворожцов.





Здесь даже забыть текст было не страшно — можно же начать импровизировать, главное — не опускать руки. И еще нужно выполнять задания Владимира Филонова — так, как подсказывает сердце и как просит режиссер: если нужно кричать как Ленин на броневике, то безэмоциональный шепот никак не подойдет.





Кстати, студия-театр уже опубликовала список новичков. И среди них даже есть те, кто плакал, думая, что его не возьмут. Наверное, здесь смотрят не только на идеально отточенную программу, но и на эмоции и внутренний огонек.