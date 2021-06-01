Все фестивали лета в Челябинске

Стронгмены, джаз, старинные автомобили и фееричное возвращение «Уральского рубежа» — сезон-2021 будет жарким во всех смыслах!

«Железная битва»

5—6.06, 11:00, 0+

Кировка

Вход свободный





В Челябинске соберутся любители потягать гири в разные стороны и в разных плоскостях. На помост выйдут чемпионы регионов, а возглавлять соревнования будет 14-кратный чемпион мира Иван Денисов и чемпион мира среди любителей Иван Попов. Силовой марафон на Кировке 6 июня будет продолжаться 12 часов, за это время выберут самого сильного и выносливого спортсмена, а еще найдется время для показательных выступлений, танцев с гирями и разных силовых забав на радость публике. Разбавлять силовые номера будут показательные выходы воспитанников школы спортивной гимнастики и федерации аэробики Челябинска. Если хотите участвовать, вам сюда. А просто посмотреть можно на Кировке с 8 утра, самый сок будет в 16:00, на финалах.

Фестиваль уличного кино

04.06, 22:00, 18+

Парк Гагарина, площадка у фонтана

Вход свободный





В Парке Гагарина снова будут показывать кино всё лето. По субботам — старую добрую советскую классику в Летнем театре, а вот пятничные вечера отдали новому «Фестивалю уличного кино». На площадке у фонтана в 22:00 будут крутить короткометражки молодых режиссеров со всего мира. На первом вечере 4 июня запланированы 6 фильмов челябинских авторов о дружбе, любви, жизни и смерти. В планах организаторов — опен-токи с режиссерами и актерами, мини-лекции о кинематографе и конкурсы среди зрителей. Чтобы участвовать, достаточно прийти в парк вечером, взять с собой подушку, пенку (на чём планируете сидеть) и плед или потеплее одеться. Важно! Если вдруг погода испортилась — показ переносится на неделю. Отслеживать анонсы можно вот тут.

Экофест

05—20.06, 6+

Исторический музей Южного Урала







В главном челябинском музее поддерживают Всемирный день охраны окружающей среды. Поэтому придумали прекрасный экофестиваль, в котором могут принять участие все жители города. Для начала в самом музее появится уникальный арт-объект: художница Лена Левина из Екатеринбурга делает высоченное (в два этажа) соломенное дерево, которое как бы прорастает из основания музея в небо. Ее коллеги, художники Илья Надеждин, Наталья Болотских и Светлана Побегайло, добавят вокруг дерева облака, птиц и даже пегасов. В рамках фестиваля авторы необычного арт-объекта будут устраивать мастер-классы и расскажу больше о своем творчестве, тесно сплетенном с природой. Кроме того, все две недели в музее будут проходить тематические выставки, лекции нутрициологов и экологов, фотовыставки и показы экологических фильмов, конкурсы для детей, занятия йогой и осознанными практиками, вечеринка на крыше и экомаркет. Точные даты и время каждого события будут опубликованы на сайте музея.

Машины времени

13.06, 12:00, 0+

Театральная площадь

Вход свободный

На фото — та самая француженка и Станислав Тягунов, совладелец коллекции

В Челябинске есть автоклуб «Ретромоторклассик». Это частная коллекция потрясающих старинных автомобилей, среди которых есть военная техника и уникальные экземпляры. Посмотреть коллекцию можно в Музее воинской славы, который разместился на промышленной площадке на ул. Товарный двор, 14. Или на Театральной площади, куда 13 июня красивые автомобили приедут своим ходом. Более сотни редких и старинных автомобилей с разных регионов страны! Для всех гостей фестиваля будет открыта выставка — в машинах можно посидеть, сделать фотографии, покрутить рулем. Как вам легендарная «Эмка» Сталина? Или мировая редкость — французский автомобиль La Licorne 1932 года выпуска? Кроме автовыставки на Театральной площади будут небольшие костюмированные зоны реконструкторов клуба «Дивизион». А в рамках военной экспозиции планируется полевая кухня.

Джазовый удивительный мир!

17.06, 19:00, 12+

К\з им. Прокофьева

Билеты от 500 рублей





Этот музыкальный фестиваль стал визитной карточкой джазовой столицы Урала, ведь он проходит в Челябинске, на минуточку, в 20-й раз! В разные годы тут солировали джазмены из США, Израиля, Великобритании, Ямайки, Таиланда, Финляндии, Германии и других стран. Юбилейную программу откроет российский уникум — незрячий музыкант и певец Олег Аккуратов (он был в Челябинске еще весной в рамках фестиваля Игоря Бутмана, а еще вы его точно видели по телевизору, в финале осеннего сезона шоу «Голос»). Вместе с ним импровизировать и играть джазовые хиты будут кларнетист из Швейцарии Симон Вирш, трубач Петр Востоков и любимый «Уральский диксиленд». Вести концерт будет Наталья Риккер, благодаря которой в Челябинске так часто и так восхитительно звучит джаз.

«Пляж 2.1»

10.07, 14:00, 16+

Б\о «Курочкино»

Билеты по 2200 рублей





В Челябинск возвращаются летние опен-эйры на пляжах. «Пляж 2.1» — громкая вечеринка на озере Курочкино, куда соберутся столичные гости. На сцену выйдут группа «Порнофильмы» и флагманы отечественной ска-панк сцены — группа Distemper. На разогреве будут и местные артисты. А хедлайнерами тусовки значатся панк-рокеры «Тараканы». Во главе с Дмитрием «Сидом» Спириным группа представит юбилейный сет, посвященный своему 30-летию. Вечеринка стартует в 14 и до заката (а может, и дольше).

Уральский рубеж

30.07—01.08, 18+

Б/о «Курочкино»

Билет от 1500 рублей





СЕМЬ, семь лет фестиваль «Уральский рубеж» был в творческом ̶п̶о̶и̶с̶к̶е̶ отпуске, а этим летом развернется аж в три дня на озере под Копейском. Девиз фестиваля — «Лето! Музыка! Спорт!», и на первом плане будут не шумные гулянки (ну ладно, они), а разные конкурсы, шуточные турниры по футболу и волейболу, игры на свежем воздухе. А вечернюю программу будут раскачивать музыканты с Урала и всей страны. Группы «Сон Лемура» (Москва), RabieS (Магнитогорск), nebAdno (Челябинск), «Альбион» (Пермь) и хедлайнеры — «Ананасов и Ко», «Черный кофе» и «Монгол Шуудан». Размещаться можно в корпусах или палатках, билеты на трехдневный сейшн — от 1500 рублей.

Уральский характер

Август-сентябрь, даты уточняются, 0+

Челябинск





Уникальный фестиваль резчиков по дереву в этом году пока не определился ни с площадкой, ни с датами. Мы надеемся, что фест, подаривший городу и окрестностям несколько прекрасных скульптур, состоится. Как только появятся подробности — сообщим!