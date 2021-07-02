В Челябинске открывается новая Детская художественная школа искусств

Знаменитая художка прирастает пятиэтажным корпусом, который в два раза больше основного здания. Журналисты Первого областного информационного агентства побывали там раньше всех



Два месяца назад Детской художественной школе искусств отдали в аренду пустующее офисное здание по улице 40 лет Октября, 21. Это означает, что школа вырастет сразу вдвое. Первого сентября новый корпус примет учеников, школа откроет еще пять образовательных направлений.

Мы побывали в новой художке, которая официально считается филиалом существующей.



В этом здании, в двух минутах езды от проспекта Ленина, разместится новая школа. Ее площадь — 2850 квадратных метров



Челябинская Детская художественная школа искусств, основанная тремя художниками-фронтовиками Юрием Демаковым, Виктором Шаровым и Николаем Аристовым, — легендарное учебное заведение. Здесь преподают живопись в традициях русской академической школы. Конкурс очень серьезный и не снижается много лет: в среднем четыре человека на место.

В идеальной вселенной, где каждый художественно одаренный ребенок мог бы развивать свой талант, в Челябинске должно быть четыре таких школы.

Шутят, что сюда конкурс как в Академию художеств. Отдать ребенка учиться в художку мечтает любой челябинский родитель, когда видит, что юное дарование рисует без остановки и вроде бы неплохо получается. Поступление означает, что ребенок будет учиться у настоящих мастеров, получит высококлассную подготовку, эстетически и художественно разовьется и, при удачном попадании, выберет профессию.

Восемьдесят процентов выпускников Челябинской детской художественной школы искусств поступают в столичные Академии художеств и другие профильные вузы: художники, архитекторы, искусствоведы, декораторы, дизайнеры, реставраторы… Но школа физически не может вместить всех желающих.





Директор Детской художественной школы искусств Елена Бетехтина все лето проведет на стройке



В октябре 2021 года Детской художественной школе искусств исполнится 55 лет, и именно в этом году открывается новый корпус. Школа к юбилею вырастет больше чем вдвое. Эту прекрасную новость директор школы Елена Бетехтина узнала в начале мая и не поверила своему счастью, потому что художка трещит от количества учеников.

«У нас, конечно, давно тесно. 845 детей на 1300 квадратных метров. Уточню, что 210 из них обучаются по нашим программам в лицее № 95, еще 80 ребят — в образовательном центре „Ньютон“. Это тоже иллюстрирует, как нам мало места. Мы пытаемся расширяться хоть каким-то способом», — рассказывает Елена Бетехтина.

Пятиэтажный офисный центр (ул. 40 лет Октября, 21) Школа искусств взяла в аренду у частного владельца. Расходы берет на себя челябинский городской бюджет.

Вместе со взволнованным директором мы побродили по этажам, где без выходных кипит ремонт, и обсудили, какие перспективы открываются теперь для Детской школы искусств и всех художественно ориентированных юных челябинцев.













Елена Бетехтина комментирует: «Надо сделать ремонт по всем требованиям СанПиН, перестроить пожарные выходы, провести воду в каждый кабинет, словом, затрат много. Чтобы обойтись минимальными издержками, мы придумали, что все будет в стиле лофт».

Первая Детская галерея искусств

Впервые в истории в Челябинске откроется Детская художественная галерея. Бывшее помещение автомастерской (первый этаж двухэтажного пристроя) для нее идеально подходит: если бы не сняли трубы, был бы натуральный лофт. Пятиметровые потолки, панорамные окна, все оформят в стиле White Hall — как современные европейские галереи.

Такой будет Детская художественная галерея на месте бывшей автомастерской



«Пусть это небольшой зал, всего 145 квадратных метров, но мы сможем проводить выставки наших ребят, потому что сейчас размещаем картины то в коридорах, то в библиотеке. Здесь поставим модульные конструкции, они будут передвижными. Если будет анимация — установим экран, накидаем пуфов, и можно проводить фестиваль детской анимации, например», — поясняет Елена Бетехтина.

В сентябре галерея откроется персональной выставкой 15-летней Вики Аксеновой и ее педагога, талантливого графика Любови Серовой.

Этажом выше задуман конференц-зал для лекториев, мастер-классов, творческих встреч.

Зал скульптуры

На первом этаже основного здания — просторном и светлом, с огромными окнами — откроется мастерская скульптуры, лепки, керамики. К этой новости больше всего подходит оценочный оборот «наконец-то». Здесь будет полноценная студийная мастерская для воспитанников школы и для всех желающих научиться что-нибудь ваять.

Елена Бетехтина подчеркивает, что в скульптурную мастерскую будет набрана отдельная группа детей с ограниченными возможностями. Сейчас оборудуют специальный пологий удобный пандус, чтобы можно было на коляске заехать прямо в мастерскую.

«Это не пиар, можете даже не писать. Они такие светлые, солнечные детки. Мне так жаль, что у них очень мало возможностей где-то себя применить. Среди них много талантливых детей. Ими мало кто занимается, к большому сожалению. Мы будем учить их такому ремеслу, которое может стать профессией», — рассказывает Елена Бетехтина.

Анимация, архитектура, скульптура и еще шесть новых направлений

До сих пор в Детской художественной школе было одно направление — живопись. В прошлом году создали группу «Основы дизайна» для тех, кто набрал чуть меньше баллов и не прошел суровый творческий конкурс на «живопись». За сутки, отсмотрев портфолио юных абитуриентов, набрали две группы, в первую и во вторую смену.

Удивились такому горячему спросу, продлили набор. Через день групп было уже три, еще через день — четыре. На этом месте запись поставили на стоп, а то групп стало бы десять, легко. Но тогда в школе еще не знали, что у них в новом учебном году будет новый корпус. Сейчас дизайнерам есть где заниматься. Появятся дополнительные места и по направлению «живопись», к радости всех, кого физически не могло вместить основное здание.

Кроме того, в Детской художественной школе искусств открывается общеобразовательная предпрофессиональная программа «Архитектура» с пятилетним сроком обучения. Оцените программу: рисунок, живопись, объемно-пространственная композиция, компьютерное композиционное моделирование, черчение, история изобразительного искусства.

Не менее интересное и абсолютно новое для Челябинска образовательное направление — анимация. Есть пара детских студий, в которых школьников обучают анимации, в том числе старейшая «Видимо Невидимо», но это скорее развлечение и только для младших школьников. Елена Бетехтина планирует трехлетнюю программу по направлениям: перекладная, пластилиновая, 2D- и 3D-анимация. Обучение будет доступно (но за деньги) и взрослым, мечтающим стать мультипликаторами, которые выросли, пока этих курсов не было.





Рисунки 15-летней Вики Аксеновой, выставкой которой в сентябре откроется Детская художественная галерея. Эти работы сделаны в начале июня на пленэре в Троицке. В этом году художка выезжала на пленэр впервые за последние 30 лет



Не менее популярная и востребованная тема: «Раннее эстетическое развитие». В эти группы принимают ребят шести-семи лет.



Увеличится и набор в подготовительное отделение, куда традиционно очень высокий спрос: это девятилетние дети, которые хотят поступить в художку. Сейчас 120 человек — восемь групп по 15 человек — занимаются в одном кабинете по расписанию.

Появится класс довузовской подготовки для тех, кто уже окончил Художественную школу, но еще не окончил общеобразовательную, намерен поступать по специальности и не хочет терять практику.

Откроются такие чудесные, но малоизученные современные направления, как скетчинг, фешен-иллюстрации, — и для детей, и для взрослых.

Стартуют курсы по истории искусств, которых ждет вся прогрессивная общественность Челябинска.

«Это моя мечта. Я чувствую, что с этими бесконечными стройками скоро буду в каске спать. Мне хочется вернуться к своей любимой профессии и организовать такой клуб-лекторий. Запрос на такие встречи есть, он очевиден. Кроме того, у нас шикарные преподаватели по истории искусств: Жанна Вагабовна Внукова, у которой на лекциях и взрослые сидят с открытым ртом, Екатерина Сергеевна Шерстобитова, она недавно защитила диссертацию. Планируем сделать лектории по системе модулей, так всем удобней», — рассказывает Елена Бетехтина.

Мало кто так радуется глобальному ремонту, как директор, педагоги и воспитанники Челябинской Детской художественной школы искусств. Не проходит дня без совещаний и обсуждений новых открывшихся возможностей

Таким образом, в сентябре в Челябинске откроются сразу две новые серьезные творческие площадки для детей: Детская филармония и новая Детская художественная школа искусств.