Для Детской филармонии Челябинска закупили 40 музыкальных инструментов

Новые флейты, фаготы, валторны и кларнеты доставят к 1 июня

В этом году в Челябинске после реконструкции откроется Детская филармония. В сентябре планируется начать учебный год, и тогда школьники пойдут заниматься музыкой в обновленное здание по адресу: улица Ворошилова, 6. Сейчас в филармонии идет активная подготовка к открытию, и скоро сотрудники примут 40 новых музыкальных инструментов: это флейты, валторны, кларнеты, виолончели, контрабас, электрогитара, синтезатор, ударные. Первая поставка назначена на 1 июня.

Как отмечают в пресс-службе Челябинской филармонии, музыкальных инструментов хватит на полный состав симфонического оркестра. Все инструменты новые, многие из них изготовлены компанией YAMAHA. Средства на закупку инструментов были выделены из регионального бюджета.

«Получить такой комплект инструментов — это просто счастье. Например, мы закупили два фагота. Для Челябинска это инструмент достаточно редкий. Поскольку он довольно дорогостоящий, не каждая музыкальная школа сможет его приобрести»,

— прокомментировала директор Детской филармонии Татьяна Денисова.



В первых числах июня в Детской филармонии проведут прослушивание. Приглашают ребят с 7 до 17 лет, которые имеют минимальное музыкальное образование. Воспитанники Детской филармонии смогут заниматься в эстрадно-джазовом оркестре, в юношеском симфоническом оркестре, в коллективе концертного хора, в ансамбле аккордеонистов или в студии эстрадного вокала. Возглавят направления известные челябинские музыканты.