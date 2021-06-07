Около ста ребят зачислены в Челябинскую Детскую филармонию

В минувшие выходные состоялся первый этап конкурсных прослушиваний

По итогам первого прослушивания 98 человек приняты в коллективы Детской филармонии. Конкурсный отбор проходил в Концертном зале им. С. С. Прокофьева.

Челябинская Детская филармония, которая готовится к открытию в сентябре 2021 года, объявила набор в пять творческих коллективов, два из которых — большие оркестры: Юношеский симфонический (под управлением концертмейстера группы труб Челябинского симфонического оркестра Валерия Уткина) и Эстрадно-джазовый (под управлением заведующего эстрадным отделением ЮУрГИИ Антона Бугаева).

По мнению профессиональных музыкантов, на прослушивание пришли очень одаренные дети, крепкие исполнители с хорошими перспективами. Но кроме таланта для педагогов важное значение имеет и внутренний настрой: хочет ли ребенок стать профессиональным музыкантом и поддерживают ли его родители.

Те, кто не успел попасть на первый этап прослушиваний, могут записаться на прослушивание в сентябре. Кроме того, в августе — сентябре будет объявлен набор подготовительных групп и хобби-классов. Информация появится на сайте и в пабликах Челябинской филармонии через пару дней.