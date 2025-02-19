Автор из Магнитогорска пишет книги, которые читают подростки всей России

В популярном романе Марика Макей описывает окрестности Южного Урала

Писательница Любовь Рязанова пишет под творческим псевдонимом Марика Макей книги в стиле young adult. Ее романы продаются в главных книжных сетях страны. А на прошедшей в Москве международной ярмарке «non/fictio№26» ее новинка «Воронье Гнездо» попала в топ самых продаваемых фэнтези-книг издательства РОСМЭН. Как девушка прошла путь от фанфиков и книг «в стол» до известного автора уральского хоррора, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Любовь Рязанова рассказывает, что писать начала в 23 года, но зачатки были и раньше: фанфики на мультсериал «Ведьма» в детстве, пробы пера про Салемских ведьм в техникуме. Но на долгие годы девушка забросила писательство, ноутбук с записями был утерян. В какой-то момент желание написать книгу вернулось, а вместе с ним появились произведения, которые увидел свет. Первой площадкой для публикаций стала платформа Wattpad. Жанры выбирались по интересам в моменте: в 23 года Любовь фанатела от «Бегущего в лабиринте» и «Голодных игр», поэтому и первую историю написала похожей по атмосфере.





«Изначально я писала „в стол“, потому что просто не знала, куда вообще можно деть текст, но, написав первую историю, стала разбираться в вопросе. Мой выбор пал на Wattpad. В то время на этой площадке было много интересных интерактивов, авторы общались друг с другом, там я и нашла своих первых читателей. Сейчас уже на платформе нет новостной ленты, сообщения друг другу не напишешь... В общем, убили этого кита. Но я до сих пор выкладываю черновики своих текстов на площадке по привычке и как дань уважения — потому что именно на Wattpad меня нашел издатель. При издании приходится оставлять только ознакомительный фрагмент, но до этого истории были целиком размещены там», — делится автор.

У Марики Макей опубликованы романтичная история «Притворись моим», молодежная драма «Монстр» и мистическая история «Воронье Гнездо». В электронном формате остались хоррор «Изгои» и романтика с элементами мифологии «В Когтях Берсерка». Как признается автор, в диаметрально разных жанрах работать несложно, главное, чтобы был интерес.

«Я не пишу то, что мне самой не нравится. Честно признаюсь, пыталась, но я быстро поняла, что это гиблое дело. В общем, от одного жанра я отдыхаю в другом», — говорит Любовь.





К слову, историю «Изгои», первую книгу, писательница хочет опубликовать. Как шутит Любовь, «чтобы закрыть гештальт». Это антиутопия о противостоянии двух классов людей — изгоев общества и самовозвышенных.

«Смертельные схватки, выживание в ужасных условиях, монстры. История классная, но написана слабо, нужно перед изданием это исправить», — добавляет Любовь.

Сейчас Марика Макей трудится над несколькими книгами, опять-таки в разных жанрах: социальной драмой, романом про зомби и фэнтези по скандинавской мифологии. После этого планирует уйти в мистику или фольклор, в жанры, где есть огромный полет для сюжетных маневров.

«Не буду скрывать, мне нравится писать что-то пробирающее до мурашек», — отмечает писательница.

Последняя изданная книга, «Воронье Гнездо», быстро набрала популярность среди читателей. И мало кто догадывается, что пейзажи списаны с Южного Урала, села Воронино Уйского района. Писательница впитывала местные истории, легенды, колорит, фольклор, чтобы перенести их на бумагу и поделиться с другими жителями страны.





«Я родилась и жила в деревне, а в деревнях много локальных сказок и легенд, вот я и нахваталась в детстве. Книга „Воронье Гнездо“ — это история как раз о моей деревне, только приправленная щепоткой мистики и фольклора. Думаю, локально мне еще не один раз захочется вернуться к Уралу. И в таком случае я не стану себя останавливать», — добавляет Марика Макей.

«Воронье Гнездо» удачно попало в «волну» интереса читателей к славянскому фэнтези, видимо, в этом и есть залог роста известности автора. Как делится сама Любовь Рязанова, о народном фольклоре говорят и пишут как-то волнообразно — то чуть меньше, то чуть больше, но жанр держится в фаворитах у писателей довольно долгое время. Писательница считает, что славянские мотивы в книгах надолго. Каждый автор по-разному может преподносит эту тему: как исторический роман, славянскую мифологию, фолк-мистику. Но это не просто мода, а то, что у россиян в крови.