«Белый рынок» в центре Челябинска превратят в арт-пространство

Для участия в творческом проекте не нужно быть художником

В Челябинске запустили арт-лабораторию «На белом». Это будет масштабный проект по реорганизации гастропарка на улице Тернопольской и привнесению искусства в пространство закусочных. Займутся реализацией сразу несколько низовых сообществ города: «Челябинск пешком», «Клоповник», Fansociété, арт-группа «Чуди» и другие.

На серии творческих мероприятий горожане будут исследовать определенные темы в искусстве и создавать что-то свое. Всего пройдет четыре встречи: экскурсия по радиозаводу «Полет», творческая прогулка, арт-завтрак с лекцией от шеф-повара и мастер-класс по созданию фотозоны из картонных цветов.

Встречи будут проводить художники, экскурсоводы, повара. Курирует проект иллюстратор, преподаватель и стрит-арт-художник с работами в разных городах страны Ирина Климина.

Первая часть проекта уже прошла — это обход радиозавода и близлежащих улиц. Челябинцы осмотрели квартал, узнали, как он преобразился за последние 10 лет, и подумали, чем еще можно дополнить улицу Тернопольскую. Все идеи и фантазии пошли в копилку возможных вариантов преображения гастроквартала в будущем.

Фото: телеграм-канал «Белый рынок | Арт-лаборатория»

Впереди челябинцев ждут три встречи: 3, 10 и 17 ноября. Первым пройдет так называемый дрейф по городу, когда нужно будет искать необычные детали в облике Челябинска, а позже добавлять их вариации на карту района «Белого рынка». На все мероприятия вход свободный, но необходимо зарегистрироваться в соцсетях проекта. Организаторы отмечают, что для участия не нужно быть художником — лишь заинтересованным в обновлении города человеком.

В конце ноября художники презентуют эскиз будущего вида «Белого рынка». Сам паблик-арт реализуют в 2025 году.