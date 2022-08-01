Первый памп‑трек появится возле дворца спорта «Юность» в Челябинске

Им заменят бетонное покрытие для катания на скейтах

В Челябинске около дворца спорта «Юность» появится памп-трек — площадка для катания на велосипеде, роликах и скейте, особенностью которой является неровная поверхность. Об этом сообщил 1 августа на аппаратном совещании в мэрии главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

«Во время строительства сквера возле дворца спорта „Юность“ было принято решение заменить бетонный скейт-пол на памп-трек. Данное решение обусловлено отсутствием на сегодняшний день в городе данного спортивного сооружения», — сообщил Павел Крутолапов.

Памп-трек — это искусственно созданный рельеф для катания на велосипеде, роликах и скейтборде. Он позволяет кататься подросткам и даже детям с самого раннего возраста. Трасса представляет собой чередование ям, кочек и контруклонов. Набор скорости на такой трассе происходит не за счет вращения педалей, а за счет специальной техники прохождения волн. Ранее мэрия сообщала об установке возле Дворца спорта бетонного скейт-боула.

Ранее в Челябинске на площадке около ледовой арены «Трактор» открыли самый большой в регионе скейт-парк. На мероприятии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.