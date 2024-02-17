Оперный театр готовит итальянские страсти с китайским колоритом

Премьера новой постановки состоится уже сегодня

Челябинский оперный театр сменил один азиатский мотив на другой: в начале года театр имени М. И. Глинки анонсировал на март последний показ оперы «Мадам Баттерфляй» о молодой японке, сегодня же состоится премьера, рассказывающая историю китайской принцессы Турандот. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на генеральной репетиции постановки.

Действие последней оперы итальянского композитора Пуччини разворачивается в Пекине в сказочные времена. Жестокая принцесса Турандот, руки которой мечтают добиться самые завидные женихи, придумала испытание — претенденты должны отгадать три загадки. И, подобно греческому Сфинксу, за неверные ответы Турандот отправит неудачников на страшную смерть.

Режиссер-постановщик «Турандот» Вячеслав Стародубцев говорит, что премьера в челябинском театре — не первое обращение маэстро к этой опере, но классика вечна, так что при каждом новом прочтении открываются все новые и новые пласты неизведанного и каждая новая постановка оказывается по-своему уникальной. По словам режиссера, челябинский эксперимент позволил исследовать столкновение несовместимых вещей — сказки и реальности, жизни и театра, современности и историзма.

«На фундаменте канонической истории этого известного сюжета мы сделали свои надстройки, которые, я думаю, понравятся современному зрителю. Это надстройки, которые не разрушают музыкальную драматургию оперы, что самое ценное, а сверх музыкальной структуры дают современному зрителю какие-то свои ассоциации, аллюзии, напоминания. Это такой многосложный и многослойный пирог, который, мы очень надеемся, будет восприниматься хорошо и взрослым зрителем, и ребенком», — отметил Вячеслав Стародубцев.

Вообще Джакомо Пуччини не успел дописать «Турандот» — композитор скончался от инфаркта, оставив незавершенным последний акт оперы. Во время премьеры в 1926 году дирижер даже остановил оркестр на том месте, где начиналась часть, дописанная другим композитором, Франко Альфано, и произнес: «Здесь остановился Пуччини. Смерть оказалась сильнее искусства». В Челябинском оперном театре «обошлись без Альфано», но тоже закончили постановку хэппи-эндом.

«Турандот» выглядит достаточно необычно и неискушенного зрителя может привести в замешательство: дело в том, что постановка показывает нам как бы театр в театре, где жители Италии наблюдают за разворачивающимся представлением о китайской принцессе, но постепенно все горожане сами становятся участниками событий. В какой-то момент теряешься — ты смотришь на Европу, но почему тогда итальянца называют восточным принцем? Ты смотришь на древний императорский Китай, но почему тогда челядь одета в наряды начала XX века? и при чем здесь фильмы бессмертного Феллини, которые идут на заднем плане сцены? Вячеслав Стародубцев назвал все неординарные ходы оперы эстетической надстройкой, которую команда постановщиков позволила себе привнести в классическое произведение. По словам режиссера, это поможет наполнить спектакль свежим дыханием и приблизиться к современному зрителю.

Отдельного упоминания заслуживают декорации, созданные художником-постановщиком, художником по костюмам, главным художником Михайловского театра и художником-постановщиком Мариинского театра Вячеславом Окуневым. По его словам, оперный спектакль — это очень трудоемкое производство. Постановки задумываются примерно за год: художник с режиссером около трех месяцев придумывают и рисуют эскизы, затем за полгода создаются декорации и полностью подготавливается премьера. В этом трудоемком процессе задействованы не только певцы, танцоры и музыканты, которых мы видим из зала, но и мастера, которые шьют костюмы, художники-оформители, осветители и другие представители очень редких профессий.

«В вашем театре всё делают замечательно. Я очень благодарен всем, кто создавал спектакль, потому что проделана отличная работа, на мой взгляд. Но я не могу сказать про себя, что я остался доволен своей работой. Театр — это такая бесконечная история, что все время хочется что-то доделать, что-то не успеваешь. Но мы выложились по максимуму», — поделился Вячеслав Окунев.

К слову, первые разборы и репетиции новой постановки стартовали еще летом вместе с другой недавней премьерой — «Алыми парусами», однако подготовка к опере длилась почти на полгода дольше. Первые спевки оперных певцов и музыкантов начались в начале этого года, а вот общие репетиции с музыкантами, певцами и балетом со всеми декорациями и костюмами стартовали только на этой неделе. Тем не менее такой, казалось бы, короткий срок не помешал показать на генеральной репетиции готовность к премьере и вызвать у зрителей мурашки от пронзительного и душераздирающего вокала (здесь стоит отдать должное хору челябинского театра и отдельно — солисту Павлу Чикановскому, исполнившему одну из главных ролей).

Партии в «Турандот» действительно очень сложные, причем как для певцов, так и музыкантов. Но режиссер-постановщик с гордостью говорит, что он в восторге от того, что в последние годы происходит в Челябинском театре оперы и балета. По его словам, уровень оперной труппы с каждым годом все лучше и лучше, поэтому со сложной оперой справиться не составило никакого труда. Поддержала это мнение и заслуженная артистка России, солистка театра «Урал Опера Балет» Екатеринбурга Надежда Бабинцева, которая исполнит роль «Турандот» на премьере 17 февраля. По ее словам, сейчас в театре сложилась молодая труппа, с которой очень легко сработаться. К тому же Надежда Бабинцева родом из Челябинска, поэтому возвращаться в родной город ей каждый раз очень приятно.

Хочется отметить, что в последние годы среди россиян растет популярность театров — не важно, авангардных, драматических или оперных. Как отмечал экс-директор Камерного театра Илья Коломейский, резкий спрос на спектакли вырос в постпандемийный период, когда люди устали сидеть дома, соскучились по любимым постановкам или же решили насладиться свободой и какими-то новыми для себя направлениями. Также толчком к познанию культурной сферы можно назвать проект «Пушкинская карта». Режиссер-постановщик оперы «Турандот» в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» также высказал мысль, что в последнее время намного больше людей стали посещать театры.

«Театр — это такой ковчег красоты, любви, музыки и творчества. Ковчег всего того, что мы не увидим в реальной жизни. И именно высокое искусство дает нам силы для надежды, для веры, для любви. Оно возвращает нас к самим себе и делает нас лучше. „Чем темнее ночь, тем ярче звезды“ — я считаю, что театры всегда будут путеводной звездой, которая людям дает веру, как храм, и силы верить во что-то светлое и высокое», — высказал свое мнение Вячеслав Стародубцев.

В общем, новую постановку должен посетить любой челябинский театрал (на удивление билеты на ближайшие выходные еще остались). Современное прочтение классики, кинематографичность и влияние постмодерна — то, что отметит каждый. Советуем запастись программками и внимательно следить за каждым поворотом сюжета, чтобы разгадать все загадки оперы. И, конечно же, «любовь победит» — обещают зрителям оперного театра.