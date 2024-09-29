29 сентября Челябинский театр оперы и балета отмечает 68‑й день рождения

Зрителей порадовали спектаклем «Богема»

В каждом сезоне театр находит чем порадовать своих преданных зрителей. Очередной сезон не стал исключением. Почти весь сентябрь на сцене гостили мировые премьеры музыкальных театров России, а теперь челябинские артисты вступают в свои законные права. Накануне дня рождения театра артисты оперной труппы побаловали публику спектаклем «Богема» на музыку Джакомо Пуччини. Сентябрьский показ «Богемы» по праву войдет в историю театра: практически все солисты исполнили свои партии в первый раз! Такое количество дебютов в одном спектакле — большая редкость. Но это говорит о том, что театр динамично развивается, поддерживает и продвигает молодых солистов.







В число дебютантов попал заслуженный артист Челябинской области Павел Чикановский, который предстал перед публикой в образе поэта Рудольфа.

— Павел, вы в театре пятнадцать лет. Почему дебют в «Богеме» случился только сейчас?

— В силу высокой занятости в основном репертуаре, мой дебют откладывался несколько лет подряд. В принципе, он должен был состояться еще четыре года назад, но напряженный рабочий график не дал мне такой возможности. Потом спектакль на несколько лет исчезал из афиши нашего театра. И вот сегодня дебют наконец-то случился! Я счастлив!

— Партия поэта Рудольфа значима для каждого тенора?

— Да, можно сказать, что это одна из топовых партий тенорового репертуара. Считается, что каждый уважающий себя тенор должен спеть три самые важные партии: Фауста, Герцога и Рудольфа. Теперь и я могу сказать, что все эти партии есть в моем репертуаре.

— «Богема» вошла в число ваших любимых опер?

— Да, это так! Во время репетиционного процесса я буквально влюбился в это произведение заново. Мы разбирали каждую фразу, каждую интонацию, психологию героя. Оперный пазл сложился, «Богема» — одна из лучших наших постановок.

Опера «Богема» стала четвертой по счету в творчестве Джакомо Пуччини. Либретто создано итальянскими авторами Луиджи Илликой и Джузеппе Джакозой по мотивам романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Увертюра в опере отсутствует как факт, поэтому с первых же тактов музыки зрители переносятся в холодную парижскую мансарду, где живут друзья — поэт Рудольф, философ Коллен, художник Марсель и музыкант Шонар. Творческие профессии не приносят друзьям стабильного дохода, поэтому приходится выкручиваться и что-то придумывать. В жизни Рудольфа и Марселя есть любимые женщины — Мими и Мюзетта, что создает определенные сложности для всей компании.







Солистка оперы Анжелика Донских начала свой первый сезон в труппе челябинского театра. И сразу же череда дебютов. Практически каждый спектакль становится для молодой певицы серьезным испытанием на прочность.







— Сегодня состоялся мой второй дебют в театре, — делится Анжелика Донских. — Ранее я спела партию Джильды в опере «Риголетто». По сравнению с ней, Мюзетта гораздо сложнее с вокальной точки зрения. Музыка Верди более плавная, а у Пуччини постоянно изменения ритма и настроения.

— Мюзетта требует серьезной актерской работы. Сложно было перевоплотиться?

— К счастью, Мюзетта немного похожа на меня по характеру. Не один в один, но какие-то черты угадываются. Поэтому я хорошо чувствую и понимаю ее переживания, это многогранный образ. Старалась сделать Мюзетту немного более человечной, убрать излишнюю легкомысленность. По сути, она женщина, которая четко знает, чего хочет, но любит художника Марселя, который не может заработать денег на жизнь. Из-за этого возникают сложности и непонимание между ними.







Пуччини великолепно передает все нюансы человеческих чувств и переживаний. Признание, слава манят художника, философа, поэта, музыканта. Успех кажется достижимым — только руку протяни, однако это мираж. Трагическая история взлетов и падений в богемной жизни мастерски воплощена на сцене челябинского театра. Солист оперной труппы Артур Садиков дебютировал в партии философа Коллена.







— Скажите, Артур, чем привлекает партия?

— Музыка Пуччини, конечно, непростая, но партия Коллена мне нравится и с музыкальной точки зрения, и своей драматической составляющей. Партия не лишена некоторой белькантовой трудности, требуется очень плавное, мягкое звуковедение. При этом важно успевать актерски обыграть каждую мизансцену.

— Почти полный состав артистов дебютировал сегодня. Этот факт внес дополнительные сложности?

— К счастью, все сложилось удачно. Во время репетиционного периода вместе с режиссером театра Вадимом Кейшем и дирижером Александром Матушкиным мы проделали колоссальную работу. «Богема», на мой взгляд, из тех постановок, где или все складывается, или получается унылое действо. Сегодня возникла какая-то химия между партнерами на сцене, я это чувствовал. Спектакль, на мой взгляд, получился.







Во второй половине двадцатого века «Богема» вошла в пятерку самых исполняемых во всем мире опер и не сдает своих позиций до сих пор. Почти сто тридцать лет слушатели восхищаются рождественской парижской историей с печальным финалом. Постановка состоит из четырех действий, но идет в два отделения с одним антрактом. Смена сложных декораций между действиями занимает несколько минут. В театре придумали необычное решение. Пока рабочие сцены монтируют обстановку мансарды или возводят Латинский квартал, зрители смотрят небольшие черно-белые кинофильмы из жизни Парижа начала двадцатого века. Потом занавес открывается и действие продолжается.







В «Богеме» есть одна небольшая, довольно комичная роль — Бенуа, хозяин квартиры, который, как водится, постоянно требует с жильцов квартплату. В этой партии дебютировал Артем Шаталов, обладатель прекрасного баса.







— Артем, долго готовились к дебюту?

— Подготовку мы начали примерно в середине августа. Мне досталась довольно возрастная роль. Поэтому подробно продумывал характер своего персонажа, искал нюансы. Это такой занудный брюзга, который в молодости вел беспорядочный образ жизни. Характер требовалось передать голосом. Придумывал нюансы, добавлял дребезжащие нотки в звук.

— Музыка Пуччини позволяет подобную вольность?

— Да, в партии Бенуа допустимо, он довольно гротескный персонаж. Сама по себе музыка Пуччини при первом знакомстве шокирует своими трудностями. Но потом понемногу привыкаешь, сложные моменты отрабатываешь, и на сцене все получается.







Следующий показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» состоится в Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки 8 декабря нынешнего года.