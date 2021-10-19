Челябинский клуб «Галактика Развлечений» готовится к ребрендингу

В соцсетях появилась информация о закрытии заведения. Мы связались с владельцем

В Сети появилась информация о закрытии челябинского клуба «Галактика Развлечений». На февраль и март 2022 года в клубе не бронируют концерты. Журналист Первого областного информационного агентства связался с директором клуба Александром Гирем и выяснил, что происходит с популярной концертной площадкой.

Как сразу пояснил Александр Гирь, речь идет не о полном закрытии ночного клуба, а о ребрендинге. При этом боулинг, караоке, сауна и бильярдная будут работать в прежнем режиме.

«Галактика Развлечений» работает 18 лет, и все это время в ночном клубе не было ремонта. Мы понимаем, что нужно что-то менять. Сейчас дизайнеры работают над проектом, поэтому какие именно будут изменения — сказать не могу. Но сейчас готовимся к ремонту»,— рассказывает Александр Гирь.

После ребрендинга ночной клуб будет по-прежнему предоставлять площадку для проведения концертов. По словам директора, возможно, уменьшится вместимость зала за счет увеличения посадочных мест — с 1000 человек до 500—700.

«Сейчас мы просто пытаемся выжить. Некоторые гастролеры отменяют концерты, переносят их на новые даты. Это тоже на нас сказывается. Мы не знаем, что будет завтра, не знаем, какие новые ограничения могут ввести. Поэтому не можем говорить что-то конкретно», — объясняет Александр Гирь.