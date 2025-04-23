Челябинский кинотеатр «Победа» вновь откроется после 12 мая

Центр ушел на каникулы

Кинотеатр «Победа» на северо-западе Челябинска откроется в середине мая. Об этом руководство киноцентра написало в соцсетях.

Временное закрытие называют «каникулами», они начались 21 апреля и ориентировочно закончатся 12 мая.

«Если получится вернуться раньше — обязательно вернемся. Но пока — до 12 мая», — сообщают в кинокультурном центре.

Напомним, о закрытии «Победы» объявили 14 апреля. По словам Теймура Халикова, владельцы «попытались вести бизнес, но не смогли». У кинотеатра с самым большим залом в городе должен смениться собственник, после чего кинотеатр станет муниципальным.