В январе в Челябинск с гастролями приедет Курганский театр кукол «Гулливер»

Артисты привезут спектакли «Пиковая дама», «Журавль и цапля» и «Воробьишко»

В Челябинск на гастроли приедет Курганский театр кукол «Гулливер» с тремя спектаклями для всей семьи. Показы запланированы с 29 января по 1 февраля, сообщает министерство культуры Челябинской области.

Все постановки отыграют на сцене Челябинского театра кукол. Сразу четыре показа «Пиковой дамы» (12+) запланированы на 29 и 30 января. Это фантасмагория по мотивам произведения Александра Пушкина о встрече человека с судьбой.

Спектакль «Воробьишко» (6+) по одноименному произведению Максима Горького отыграют 30 и 31 января, а также 1 февраля. История рассказывает о маленькой птичке Пудике, которая мечтала о полете.

А 31 января и 1 февраля челябинцы увидят постановку «Журавль и цапля» (6+) про одинокого влюбленного художника.