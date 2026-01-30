Театр «Гулливер» спустя два года воскресил «Пиковую даму» на челябинской сцене

Курганские артисты признались, что для них это была маленькая премьера

Курганский театр «Гулливер» впервые за два с половиной года сыграл спектакль «Пиковая дама», вот только не на родной сцене, а в Челябинском театре кукол. Просто артисты приехали на Южный Урал с гастролями и по такому случаю решили вспомнить пушкинскую классику. Корреспондент ИА «Первое областное» наблюдал за выступлением.

«Наша маленькая премьера» — так назвали курганские артисты «Пиковую даму». Премьера спектакля прошла в 2023 году, но после театр «Гулливер» закрылся на ремонт — как же знакомо челябинским учреждениям! — и «Пиковую даму» пришлось отложить на пару лет. Как рассказала главный режиссер курганского театра Нелля Ляхова, все из-за декораций: не во всех домах культуры можно было создать подходящую атмосферу черного кабинета и выстроить на сцене декорации. И вот наконец подходящие условия появились на гастролях. Чем не повод восстановить спектакль?

«Когда мы перестанем играть в игры, где главенствует случай?» Эта фраза звучит в начале и в конце «Пиковой дамы». Артисты признаются: их сверхзадача — чтобы зритель понял, что не стоит играть с судьбой. Судьба, к слову, в спектакле не что-то неодушевленное — ее играет актриса Оксана Кириевская. Именно она делает тот роковой расклад, в котором Германну выпадает пиковая дама. А еще артистка исполняет роль старухи-графини. В спектакле в целом видны только два актера: она и Егор Неустроев — рассказчик и Германн в одном лице.

«В спектакле я играю много ролей, в том числе такой интригующей судьбы, с которой мы сталкиваемся. Все роли мы исполняем вдвоем с моим коллегой, это очень интересный прием, который придумала режиссер Ольга Петухова. Это сложно, но это возможно. И играть такой текст — это удовольствие до кончиков волос», — поделилась Оксана Кириевская.

Спектакль — часовая интерпретация повести. Основное поле действия — карточный стол, который по ходу сюжета пересобирается в особняк старухи, дом Германна и промозглый Петербург. Стол связывает абсолютно всех героев постановки. На нем же Германн доведет графиню до смерти. И поставит на пиковую даму вместо туза.

«Тройка, семерка, туз». Как и у Пушкина, в спектакле волшебная комбинация сработает против Германна, доведя того до лечебницы.

Добавим, что уже в феврале «Пиковая дама» (12+) вернется на родную курганскую сцену — ее показ в театре «Гулливер» уже запланирован на 13-е число. К восстановлению спектакля артисты готовы — они это доказали в Челябинске.