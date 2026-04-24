Челябинские театры вошли в лонг-лист фестиваля «Коляда‑Plays — 2026»

Артисты отправятся в Екатеринбург, чтобы показать жюри свои работы

Пять театров из Челябинской области примут участие в фестивале «Коляда-Plays — 2026». Они прошли отбор и в июне представят свои постановки конкурсному жюри в Екатеринбурге. Лонг-лист спектаклей опубликовали на сайте Коляда-Театра.

В этом году из-за кончины драматурга Николая Коляды решение о программе фестиваля впервые принимала команда Коляда-Театра. Обычно все постановки выбирал сам режиссер и по совместительству президент фестиваля. В 2026 году от театров поступили 94 заявки, но свои работы покажут только 28 коллективов. Добавим, что участвуют в «Коляда-Plays» постановки по пьесам современных уральских драматургов или самого Николая Коляды.

В лонг-лист попали спектакли из Перми, Йошкар-Олы, Якутска, Москвы, Челябинской и Свердловской областей и даже Северной Македонии. От Челябинска выступят Театр драмы имени Наума Орлова со спектаклем «Цапля» (автор Екатерина Бронникова, режиссер Дмитрий Писарев, 18+), «Мини театр» с «Мартом» (драматург Ирина Васьковская, режиссер Александр Черепанов, 16+) и «Многогранник» с работой «Пьяный космонавт» (драматург Люся Прохоренко, режиссер Дарья Шутова, 18+). От области на фестиваль поедут Озерский театр «Наш дом» с «Царевной-лягушкой» (драматург Николай Коляда, режиссер Данил Ойкин, 6+) и Верхнеуфалейский театр «Вымысел» со спектаклем «День яйца» (автор Мария Бердинских, режиссер Дарья Шутова, 12+).

Фестиваль «Коляда-Plays — 2026» пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.





Читайте также: Зачем Челябинску нужен частный театр?