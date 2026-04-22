Челябинский дуэт NEBOLET готовит моноспектакль «Баушка» о любви и памяти

В постановке примет участие актер Станислав Хомков

Челябинский творческий дуэт NEBOLET готовится представить новую премьеру. Это будет моноспектакль «Баушка» в исполнении артиста Станислава Хомкова.

Новый спектакль позиционируют как тихую, теплую и одновременно пронзительную историю о времени, которое проходит незаметно. Зрителей погрузят в тишину дома, воспоминания, ожидания. И каждый столкнется с едва заметным моментом, когда становится понятно: иногда «потом» может уже не наступить.

«Возможно, после этого спектакля вам захочется сделать одну очень простую вещь — позвонить своей бабушке», — говорят артисты дуэта о новой работе.

Премьерные показы пройдут 28, 30 и 31 мая в Театральном Пространстве Свободы (6+).