Зачем Челябинску нужен частный театр?

Разговор о современных постановках на примере Mini театра

Сегодня, 17 января, в России впервые отметят День артиста. Весь год мы рассказываем о наших актерах, музыкантах и певцах, делимся их историями, секретами работы и, конечно, фотографиями с премьер. Но я поняла, что в этот день хочу рассказать не о конкретном человеке, а поделиться мнением, зачем городу частные театры — места, куда стекаются артисты разных учреждений. Точнее — зачем самим жителям такой формат театра. Тем более, что перед Новым годом я побывала на премьере спектакля «Март» в Mini театре и так и не поделилась своими мыслями о постановке. Но на ней я очень хочу остановиться.

Частный театр не приносит баснословной прибыли, как может кому-то показаться. Их открывают только горящие этим люди, готовые к работе «в минус». Представьте, что мест в залах обычно по 30-50, а билеты стоят около тысячи рублей. Ну, соберет театр 400-500 тысяч за месяц (при условии, что люди выкупят абсолютно все места на все спектакли). А потом из этой суммы надо заплатить аренду (на большие помещения в центре города она будет кусаться), коммуналку, зарплату актерам и работникам театра. Сколько останется в итоге? Хорошо, если хватит на декорации к следующим спектаклям и обновление текущих.

Фото: Андрей Ткаченко

Частный театр нужен его создателю не потому, что это успешный бизнес. А потому, что через него можно говорить с людьми на одном языке, поднимать какие-то острые темы или делать кого-то счастливее. Но зачем такой формат самим зрителям?

В региональных и муниципальных театрах показывают, в основном, классику — с этим тяжело поспорить. В последнее время челябинцы видят эксперименты и работы драматургов-современников, но все-таки остается много Толстого, Островского, Булгакова, Шекспира в самых разных интерпретациях. И это не плохо — с гениями прошлого нужно знакомиться. Да и сюжеты пьес 100- и 200-летней давности частенько хорошо ложатся на современность. Но настоящего «человека сегодня» там не увидеть.

Mini театр в Челябинске работает с залом на 40 человек. В репертуаре есть и Набоков, и Толстой. А есть Ирина Васьковская — драматург из Екатеринбурга и наша современница. В челябинском театре поставлены сразу несколько спектаклей по ее пьесам. И именно в них зрители видят себя, прямо как в зеркале.

«Ирина Васьковская умеет писать о том, о чем люди молчат», — сказал на премьере «Марта» режиссер Александр Черепанов. И это полная правда.

Буду говорить как раз на примере «Марта». По сюжету после очередного загула Маша возвращается домой, где ее ждут (или не ждут?) мама и муж, который старше ее в два раза. Мать опять причитает, что ей досталась ужасная дочь, кроткий супруг Миша закрывает глаза на новый побег девушки. Правда, оказывается, что за ним уже начала приударять коллега с работы. Настолько приударять, что познакомилась с его тещей, чтобы иногда заглядывать к ним в гости с пирогами.

Фото: Mini театр

Спектакль — разговор четырех знакомых и чужих одновременно людей, в котором самое инородное тело — Маша. Пересказывать полностью я не буду, потому что это нужно прожить. И потому что каждый должен узнать этих людей. Может быть, Миша — это человек, с которым вы сталкиваетесь в спортзале? А мать Маши — это мама вашего друга? Или же сама Маша — это ваш близкий человек? Он застрял в жизни, которую терпеть не может, и пытается всеми силами оттуда сбежать. Только у него не получается.

Частные театры будто чуточку искреннее, потому что говорят с нами о нас. После постановки «Русская смерть» в том же Mini театре один из зрителей оставил отзыв: «Я вернулся и посмотрел снова. Потому что я вижу в этом свою жизнь». Все так — частные театры транслируют не просто образы, здесь нет героев, попадающих в сказку и побеждающих драконов. Здесь есть мы: уставшие, запутавшиеся, впадающие в тревогу и депрессию. Посмотреть на это со стороны на самом деле нужно всем. Как простой зритель скажу: от удручающих и тоскливых сюжетов ты не становишься злее, грустнее или апатичнее. Ты думаешь, не похож ли ты на персонажей и если похож, то что же сделать, чтобы вырваться из этого омута.

Вот зачем нужен частный театр. Чтобы попадать не в сказку, а в реальную жизнь. Чтобы увидеть то, о чем молчат другие. Чтобы задуматься: «Быть может, кто-то из моих знакомых сейчас проживает такой же сложный период? Не нужна ли ему поддержка?»

И поскольку я пишу мнение, а не статью, то хотела бы сказать: «В реальную жизнь зрителя особенно бросают спектакли „Русская смерть“ (16+), „Март“ (18+) и „Пещерные мамы“ (18+). А игра актрисы Екатерины Ламыкиной в последних двух работах пробивает до мурашек. В День артиста передаю ей мое восхищение».

Фото: Mini театр