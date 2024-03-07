Челябинские граффитисты создали гигантскую открытку к 8 Марта

Художники поздравили с Международным женским днем

На северо-западе Челябинска художники завершили создание граффити в честь Международного женского дня. На месте изрисованной стены появилась красочная картина с изображением девушек и поздравлением с 8 Марта.



Стрит-арт создали в рамках проекта «Яркий город» на Чичерина, 40. Над картиной работали художники Тимур Бразил, Елена «Флер», Настя «Помощь», Вероника Глазырина, говорится на странице группы во «ВКонтакте» «Граффити в Челябинске и дизайн-мастерская».

«Поздравляю всех женщин с наступающим! В рамках проекта „Яркий Город“ завершили с командой Graffiticrew гигантскую открытку на Северке», — написал на своей странице в соцсети художник Тимур Абдуллаев (Бразил).

Напомним, в связи с празднованием 8 Марта в Челябинской области изменят график работы подразделения ГИБДД, отделения Соцфонда, «Почты России» и МФЦ.