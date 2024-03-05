МФЦ Челябинской области на три дня прекратят свою работу

В центрах сократили график приема граждан из‑за Международного женского дня

В Челябинской области на этой неделе изменится график работы территориальных отделов МФЦ. Они не будут работать в Международный женский день — 8 марта, а также 9-го и 10-го числа. Соответствующую информацию разместили на сайте МФЦ региона.



7 марта в многофункциональных центрах рабочий день сократится на один час. Эту информацию просят учитывать при планировании посещения отделов.

Напомним, 8 марта в России отмечается Международный женский день. Это праздник женской солидарности. В этот день женщинам принято дарить цветы, в связи с чем в магазинах и на улицах продают тюльпаны и мимозы. Выходным этот день был объявлен в 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР.