Челябинцам рассказали, когда выгоднее заказывать такси 8 Марта

Полезные советы к празднику

В праздничные дни многие челябинцы пересаживаются с личных машин на такси или же активнее заказывают автомобили в сервисах. Например, чтобы добраться до родных или успеть в магазин за подарком. Повышенный спрос ожидается и 8 Марта. Есть несколько советов, как сэкономить, сообщает популярный сервис заказа такси.

7 марта, в предпраздничный и сокращенный рабочий день, выгодно вызывать такси до 15 часов. Люди освобождаются от работы раньше обычно. Постепенно после 15 часов машин на дорогах станет больше, как и заказов.

8 Марта советуют планировать поездки утром с 7 до 10 часов и после обеда — с 15 до 17 часов. В остальное время спрос на такси будет высоким.

Совет: сэкономить на заказе такси можно, если вызвать машину не в ровные часы, а, например, в 8:10 или в 14:40.





Отдельно можно отметить поздние вечера и ночи пятницы и субботы. Как в обычное время, так и в праздничное горожане стремятся попасть на вечеринки или вернуться домой после них. Час пик приходится на период 22:00—03:00. Чтобы выгодно воспользоваться услугой такси, советуют вызывать машину за 5—20 минут до наступления целого часа. Например, в 0:40—0:45. В это время спрос немного снижается.

На цены влияет много факторов. Среди них количество свободных машин, число заказов, длительность поездки. В целом же стоимость услуги растет в первую очередь из-за нехватки водителей. Получается, что спрос высокий, а закрывать его оперативно можно лишь частично.