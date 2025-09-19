Челябинский бренд лимонадов сделал коллаборацию с «Союзмультфильмом»

Баночки украсили Пятачок, Трубадур и Котенок Гав

Челябинский бренд лимонадов Lapochka представил лимитированную линейку в партнерстве с «Союзмультфильмом». Дизайн банок вдохновлен культовыми мультфильмами, знакомыми с детства: каждая позиция получила собственного героя, а вкусы стали отражением их характера. Линейку представил на форуме «НРФ Регионы» создатель бренда Антон Балыклов.

На упаковках появились Котенок Гав, Трубадур и Пятачок. По замыслу команды, визуальные образы и палитра передают настроение персонажей, а вкусовые сочетания отсылают к их темпераменту и сюжетам.

Создатель бренда Антон Балыклов представил «душевный» коллаб на форуме НРФ. Напитки уже появились в продаже на маркетплейсе.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что челябинский лимонад стал победителем третьего сезона «Знай наших!». Там же Антон Балыклов представил напитки Владимиру Путину. А одну из баночек президент забрал с собой.