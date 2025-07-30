В Челябинске пройдет фестиваль, посвященный Малевичу и Татлину

Авангард стал темой ежегодного праздника «Неискусственно»

Малевич, Родченко, Лентулов, Кандинский, Татлин — эти фамилии станут вдохновением для традиционного челябинского арт-фестиваля «Неискусственно» (0+), который пройдет уже в четвертый раз. В этом году он будет посвящен русскому авангарду XX века, рассказали в региональном Минкульте.

К авангарду обращались и в прошлом году, но на этот раз решили углубиться в тему. В Арт-сквере на набережной реки Миасс артисты покажут экспериментальные перформансы и сделают свои интерпретации произведений искусства. Выставят в сквере на время фестиваля и арт-объекты с инсталляциями.

«Авангард — период, ставший синонимом творческой свободы, бесстрашного поиска и художественной революции. Это эпоха, где дерзкие идеи обретали новаторские формы, а эксперименты определяли будущее искусства», — отметили в министерстве культуры.

Новый сезон «Неискусственно» обещает еще больше мастер-классов для взрослых и детей. Еще одно направление, на которое сделают упор организаторы, — лекторий от искусствоведов и культурологов. Также здесь проведут показ фильмов той эпохи и спектакль под открытым небом.

Фестиваль пройдет 23 августа.