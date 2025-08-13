В Челябинске пройдет Международный фестиваль документального кино о спецоперации

Зрителям представят ленты военкоров и федеральных каналов

В Челябинске с 4 по 6 сентября будут показывать фильмы о специальной военной операции, Донбассе, волонтерах и военкорах. Их представят в Театре драмы Наума Орлова на Международном фестивале документального кино «RT. Док: Время наших героев» (18+), рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Всего для зрителей подготовили 14 лент, три из них — премьеры. Над фильмами работали документалисты, журналисты, артисты, большинство работ снято военкорами федеральных каналов — RT, Первого, ВГТРК, «Звезда», СПАС — и независимыми авторами, в том числе зарубежными. В центре каждого сюжета — истории человеческих судеб, военнослужащих, врачей, артистов. Покажут и документальное кино «Донбасс. Вторая жизнь» корреспондентов ОТВ — Челябинск.

Также с участниками фестиваля проведут панельные дискуссии с участием бойцов, создателей фильмов и общественных деятелей. А фишкой «RT. Док» станет презентация проекта массовых показов VR-фильмов, разработанного военкорами студии «Добро и зло». С помощью современных технологий зрители смогут глубже погрузиться в события, переживая каждую эмоцию и каждое мгновение, что создаст эффект полного присутствия.

Планируется, что коллекцию фестиваля покажут на всей территории Челябинской области. До этого их видели более чем в 30 странах, а в Сербии Эмир Кустурица предложил сделать фестиваль ежегодным.