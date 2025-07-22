Актеры сыграют спектакли на главной пешеходной улице Челябинска

В городе в четвертый раз пройдет фестиваль «Театры без крыш»

В начале августа Челябинск попадет в театральный водоворот — два дня на Кировке без перерывов будут идти спектакли под открытым небом. Это уже четвертый сезон фестиваля «Театры без крыш» (0+), в этом году горожанам покажут свои работы артисты из Москвы, Самары и самого Челябинска, сообщают в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

За два дня зрителям покажут спектакли, акробатику, клоунаду, перформансы и импровизации. Первый день театрального праздника, 8 августа, начнется с шествия колонны артистов под бой барабанов от Арт-сквера и по улице Кирова до Главпочтамта, где пройдет церемония открытия.

Также 8 августа на главной сцене Кировки челябинский дуэт NEBOLET представит свою новинку «Иди в баню». Затем здесь же выступят Театральное Пространство Свободы со спектаклем «Сказка о потерянном времени» и московский «Театр Вкуса» с «Фермерскими байками». После на перекрестке у Кирова, 110 Театр имени Которого Нельзя Называть Дмитрия Казенаса покажет постановку «Синема». Завершится первый день спектаклем по мотивам легенд Жигулевских гор «Заповедная» театра «Пластилиновый дождь» из Самары.

Во второй день, 9 августа, театр «К. О. Т.» из Челябинска на сцене у Главпочтамта покажет спектакль-ностальгию «Чемоданчик из детства», затем на этой локации вновь выступит «Театр Вкуса» с «Фермерскими байками». Позже у дома № 110 по Кирова театр Дмитрия Казенаса сыграет «Цирк уехал». Еще одной локацией фестиваля станет площадь Искусств перед театром оперы и балета, здесь московский театр «Эскизы в пространстве» покажет работу «Мур-Мур Байконур». Завершится фестиваль на сцене у Главпочтамта спектаклями «Перышко Ангела» челябинского пластического театра «Аккорд», клоунадой «Богатыри» московского театра «Микос» и церемонией закрытия.

Напомним, в прошлом году участники фестиваля удивили челябинцев фантастическим караваном с пегасами и механическими верблюдами.