В центре Челябинска прошел фантастический караван с верблюдами и пегасом

Так провели завершающий день театрального фестиваля

На челябинской Кировке два дня, 10 и 11 августа, было не протолкнуться. Все потому, что столица Южного Урала в третий раз принимала фестиваль «Театры без крыш»: яркие, эпатажные и поражающие сознание шествие и постановки прямо под открытым небом. Как проходил второй день театрального праздника — в нашем фоторепортаже.

На этот раз все события проходили на одной Кировке: у Главпочтамта, на перекрестке с Коммуны. Здесь выступили не только челябинские артисты, такие как музыкально-пластический театр «Аккорд» и дуэт NEBOLET, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Железногорска и Магнитогорска. Всего челябинцам показали семь постановок.

Главной изюминкой дня стал спектакль-променад «Затерянный караван». Герои, будто бы вышедшие из «Дюны» Фрэнка Герберта, привлекали внимание сотен челябинцев: за необычным шествием следовали толпы, снимали на телефоны, пытались прикоснуться к замысловатым конструкциям.

Два механических верблюда, будто созданных, чтобы пройти по Челябинску, их необычные наездники, пегас, паломники фантастического культа — все это надолго останется в памяти у тех, кто выбрался в выходной прогуляться по главной пешеходной улице.

Одними из последних в программе были москвичи с театральной клоунадой «Лишь бы». Их постановка — смешная и одновременно грустная, абсурдная и сюрреалистичная, в лучших традициях настоящей клоунады — рассказывала о противоречиях в отношениях людей. В нем четыре персонажа пытаются ужиться на одной территории.