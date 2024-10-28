«Иди в баню»: дуэт NEBOLET представил новую постановку

Попариться пришлось и актерам, и зрителям

Авангардный театральный дуэт NEBOLET показал челябинцам премьерную постановку «Иди в баню». На сцене выступили артисты Станислав Хомков и Никита Манылов. Они вновь побелили лица, нарисовали красные носы и приступили к доброму хулиганству. Их клоунадная притча на этот раз была посвящена традиционному для многих россиян походу в баню.

«Баня очищает не только разум и тело, но и душу, а также сближает нас всех», — делятся артисты.

Главная часть новой постановки, как и в других работах, — общение со зрителем. Вот и на этот раз челябинцев решили включить в саму постановку: позвать париться, примерить надувные круги для купания, почувствовать на себе удары банного веника.

Как рассказали наши коллеги из издания «Челгид», артисты играют старшего мастера и его подмастерье по имени Ба и Ня. Только у Ня мало что получается: все как-то не так, не то. И за все робкие попытки стать настоящим мастером бедный Ня получает от начальника.

И вот все заканчивается тем, что Ня решает уходить. И... спектакль заканчивается, не будем говорить как, чтобы не раскрывать всех карт. Но главный посыл постановки — не из-за каждого пустяка надо париться.

«Кто будет париться, пойдет в баню!» — шутят актеры.

Следующий показ намечен на 5 ноября. Площадкой выступит зал Союза театральных деятелей РФ на втором этаже Камерного театра.