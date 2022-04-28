11 фонтанов Челябинска: стало известно, когда они заработают

В ближайшие дни включат фонтан на площади Революции, у ЮУрГУ и в сквере на Богдана Хмельницкого

В Челябинске началась подготовка фонтанов к летнему сезону. Многие из них запустят уже в мае, когда плюсовая температура установится как днем, так и ночью. Мы связались с ответственными за городские фонтаны и узнали даты запуска.



Светомузыкальный фонтан на площади Революции

Уже на прошлой неделе начали подготовку центрального фонтана города. Рабочие сняли защитный короб, промыли чаши и начали проверять систему. В тестовом режиме фонтан работал. Запуск запланирован на 1 мая.

Расписание сеансов светомузыкального шоу сообщат позже.

Фонтан у ДК ЧМК

Начал работать в конце апреля, его запустили первым в этом году. Фонтану больше полувека, и в 2019 году его отреставрировали — обновили чаши и наладили коммуникации.

Фонтан в сквере на Богдана Хмельницкого

Он находится в нескольких сотнях метров от фонтана ЧМК, напротив администрации Металлургического района. Его планируют включить уже 28 апреля, если не случится ничего непредвиденного.

Пешеходный фонтан у ЮУрГУ

Тестовые запуски фонтана проведут уже к концу этой недели, а включат на постоянной основе 1 мая. Как сообщил глава центрального района Виктор Ереклинцев, фонтан будет работать каждый день в светлое время суток ориентировочно с 09:00 до 22:00.

Пешеходный фонтан на Тополиной аллее

Фонтан оборудовали в сквере на Академика Королева только в прошлом году, и 2022 год — первый сезон его работы. В отличие от фонтана на ЮУрГУ, он будет с подсветкой. Но запустить его планируют ближе к середине мая — сейчас обслуживающая организация проверяет оборудование.

Пешеходный фонтан в Металлургическом районе

Запуск запланирован на последнюю неделю апреля. После зимовки рабочие обнаружили неполадки и сейчас устраняют недочеты.

Фонтан построили только в прошлом году в сквере на пересечении 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов. Строительство завершили осенью 2021-го, и его включат на постоянной основе впервые.

Фонтан «Танцующие грации» на Кировке

Самым красивым фонтаном города сейчас занимается «Геоцентр города Челябинска», это подведомственная организация комитета дорожного хозяйства. Как сообщил Первому областному информагентству директор центра Александр Степанов, в майские праздники запустить фонтан вряд ли успеют, но включить его должны в течение месяца.

«Сейчас идет очистка чаш, пусконаладочные работы. О точных датах говорить сложно», — пояснил Александр Степанов.

Фонтан построили в 2004 году, автор проекта — скульптор Алексей Тишин. В 2020 году объект реконструировали, но позже выявили нарушения в работе подрядчика. Оказалось, рабочие использовали для реставрации дешевый гранит, хотя заявлены были плиты более высокого качества.

Пешеходный фонтан в парке Терешковой

За парк имени Терешковой сейчас отвечает Горсад имени Пушкина. На звонок журналиста в администрацию парка сотрудник отказался соединять со специалистом, который отвечает за фонтан, хотя сам не располагает четкой информацией о нем. «Поди, к лету только заработает», — ответили журналисту Первого областного информагентства.

В прошлом году фонтан заработал к концу мая.

Напомним, что именно с фонтана в парке Терешковой в Челябинске началась мода на пешеходные, или сухие, фонтаны. За два года успели построить еще три подобных объекта.

Фонтан в парке Гагарина

Его запустят уже в майские праздники, в апреле идут работы по техобслуживанию фонтана.

Фонтан в парке Тищенко

Пока точные даты запуска в парке не называют, в данный момент запланированы ремонтные работы: фонтан нужно покрасить. В прошлом году его успели запустить уже к 9 мая. В администрации района не исключают, что, возможно, и в этом году удастся подготовить фонтан ко Дню Победы.

Фонтан у железнодорожного вокзала





Запустят уже 1 мая. Его уже подготовили к работе.

Список пополняется.